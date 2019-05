Dopo la bufera mediatica che l’ha investita e la conseguente chiusura dei canali social Sara Affi Fella ha riaperto i suoi account. Ai fan curiosi risponde e alla domanda “come ti vedresti da mamma?” afferma che le piacerebbe provare la grande gioia di diventare madre.

In futuro potrebbe diventare mamma

L’ex concorrente di Temptation Island ed ex tronista di Uomini e Donne, finita nell’occhio del ciclone dopo le rivelazioni di Nicola Panico e Selvaggia Roma – rispettivamente fidanzato nascosto ed ex amica – è tornata sui social lo scorso marzo dopo un lungo periodo di silenzio. Il suo profilo Instagram, che ora risulta privato, è nuovamente attivo. Forse per recuperare fiducia da parte dei fans o credibilità da parte di chi l’ha abbandonata o forse solo per passare il tempo la Affi Fella risponde volentieri alle domande che le vengono poste. Un utente in particolare le ha chiesto come si sarebbe vista da mamma. Sara ha risposto di non averci ancora pensato seriamente per il momento ma che in futuro le piacerebbe provare questa grande gioia. Chissà che questo desiderio non si avveri proprio con il suo attuale fidanzato, il calciatore Francesco Fedato.

Una salute cagionevole

Molti sono i follower che le chiedono informazioni sulle sue condizioni di salute. Dopo lo scandalo dei fidanzati che l’ha vista protagonista e la gogna mediatica che il pubblico non le ha risparmiato, Sara Affi Fella era molto dimagrita. La ragazza ha raccontato di essersi rivolta a degli esperti per curare la depressione in cui era caduta nonostante la vicinanza ed il sostegno dei familiari. Inoltre nel luglio del 2018 sul suo account Instagram – poi chiuso per riaprirne uno nuovo – aveva raccontato di aver subito un’operazione che le aveva lasciato una cicatrice. In seguito, in una Instagram stories di gennaio, era apparsa sul lettino di un ospedale. Ora l’ex tronista rassicura i fans dicendo di non aver nulla di grave ma comunque la sua salute sembra essere rimasta cagionevole e per questo motivo ha bisogno di molto riposo.

La serenità ritrovata

Superata la storia con Nicola Panico, i corteggiatori e l’altro calciatore Vittorio Parigini, la Affi Fella sembra aver ritrovato un po’ di serenità. Dopo aver chiesto scusa alla redazione di Uomini e Donne e a Maria De Filippi sembra che il pubblico la stia timidamente riabilitando anche se per il momento la sua carriera televisiva è ferma. Nonostante il calo dei follower, il dileguarsi degli sponsor e la mancanza di inviti agli eventi Sara Affi Fella sta riprendendo in mano la sua vita recuperando sia sul piano fisico che su quello emotivo. Con il nuovo fidanzato pare andare tutto bene e per il momento non sembrano esserci ombre su questa nuova relazione. Chissà se riuscirà a stare lontana dagli intrighi amorosi per qualche tempo, ma soprattutto, chissà se il pubblico riuscirà a perdonarla e a cambiare opinione su di lei.

(Immagine in evidenza. Fonte: Facebook)