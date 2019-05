Tensione in centro a Torino, dove 10 operai della Elite Echobuilding con sede a Nichelino sono saliti sul tetto della torre-grattacielo della Reale Mutua in forma di protesta.

Gli operai stanno protestando perché pare stiano aspettando circa 100mila euro di stipendi arretrati da molto tempo e si dichiarano stufi di non percepire il loro reddito.

Protestano per gli stipendi arretrati

I 10 operai si trovano in cima al palazzo dalle 8 di stamattina, sedendosi sul cornicione: hanno dichiarato di voler rimanere lì finché non si smuoveranno le acque e qualcuno darà loro delle risposte. A quanto pare i loro soldi non sono mai arrivati perché l’azienda dalla quale l’Elite aveva preso subappalto, la Zg, avrebbe dichiarato fallimento. Sul posto sono arrivati i soccorsi dei vigili del fuoco ed anche la Digos, pronta a mettere in pratica operazioni di mediazione per convincerli a scendere.

Non si ha notizia, per ora, di interventi da parte di figure politiche.