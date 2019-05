Titoli di coda con sorpresa per I Fatti Vostri: Giancarlo Magalli ha lanciato una succulenta anticipazione sul cast nel congedarsi dal suo pubblico in vista della pausa estiva. Nel suo “Arrivederci”, il conduttore si è fatto sfuggire una novità che riguarda la prossima stagione del programma. A settembre “qualcuno non ci sarà“, ha detto, e non poteva non scattare il totonomi su chi mancherà all’appello.

Giancarlo Magalli, la rivelazione sul cast

È ufficialmente iniziata la pausa estiva de I Fatti Vostri, l’amata trasmissione targata Michele Guardì che, da anni, intrattiene milioni di italiani su Raidue. Non sono mancate grandi storie e divertimento, e neppure un colpo di coda inaspettato che ha suscitato non poca curiosità.

Nel salutare il pubblico e rinviare l’appuntamento con la trasmissione all’autunno, Giancarlo Magalli ci ha messo del suo per tenere alta l’attenzione sul cast. Poche parole, ma buone a solleticare i dubbi su ciò che si vedrà in scena nei prossimi mesi: “A settembre qualcuno non ci sarà“.

Chi è il grande assente de I Fatti Vostri?

La caccia al grande assente è partita nel volgere di pochi minuti. Ci si chiede chi, tra Giò Di Tonno, Umberto Broccoli, il colonnello Morico, Paolo Fox e Roberta Morise lascerà il suo posto nel format.

Secondo quanto riportato da La Nostra Tv, un piccolo indizio potrebbe arrivare dalla consultazione dell’agenda di impegni dei protagonisti della stagione appena conclusa.

C’è uno di loro, infatti, che con buona probabilità sarà costretto lontano dal set della trasmissione per via di una lunga tournée. Si tratterebbe di Giò Di Tonno, nei prossimi mesi immerso a teatro con Notre-Dame de Paris. Ci sarebbe anche il nome di un sostituto: avanza l’ipotesi dell’ingresso di Graziano Galatone, volto già noto ai fan dello show.