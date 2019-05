Meghan Markle ha una sosia che tutti (o quasi) vorrebbero conoscere di persona. Il suo nome è Olivia Marsden e sta scalando la vetta della fama sul web dopo essersi cucita addosso i panni della duchessa di Sussex. Non è uno scherzo, sia chiaro, perché la 23enne inglese è una star nel Regno Unito e ha dato un tono piuttosto redditizio alla sua ‘impresa’. Sarebbero decine le richieste di un’apparizione in altrettanti eventi, pubblici e privati, tanto da spingere un’agenzia a investire nella sua immagine. Ma ci sono molte altre cose da imparare su di lei.

Da Olivia Marsden a Meghan Markle

Il fascino sofisticato di Meghan Markle non è qualcosa di irripetibile: ne è certa la protagonista dei gossip del momento, che di stile della duchessa se ne intenderebbe parecchio.

A sfatare il mito di una bellezza inarrivabile è arrivata lei, Olivia Marsden, balzata in testa all’attenzione dei media mondiali per la sua somiglianza con la moglie di Harry.

Di questa caratteristica ha deciso di fare la sua bandiera, tanto che nel Regno Unito è esplosa la caccia all’ultimo scatto della sosia più chiacchierata di sempre. Ha 23 anni, è inglese e come l’ex attrice di Suits metterà al mondo un figlio che ha deciso di chiamare Archie.

Prima di diventare la ‘sostituta’ della donna più osservata di Casa Windsor era impiegata come receptionist e ha scoperto di poter fare tanti soldi sfruttando la sua immagine.

A servirle una palla vincente è stato il Sun, che ne ha diffuso la storia partendo proprio dalle similitudini che l’hanno resa ormai famosa (e ricca). Ai microfoni della stampa britannica ha parlato della sua esperienza, nata per caso grazie alla spinta propulsiva della mamma. È quest’ultima, infatti, ad aver creduto nelle potenzialità estetiche della 23enne fino a farle guadagnare cifre davvero importanti.





Quanto guadagna Olivia Marsden?

La domanda sorge spontanea, dopo le rivelazioni fatte al Sun in merito alle decine di impegni (pubblici e privati) che affollerebbero l’agenda di Olivia Marsden. E i media inglesi hanno iniziato a ‘dare i numeri’ di quella che sarebbe un’avventura sociale davvero promettente.

Secondo quanto emerso, guadagnerebbe qualcosa come 1.200 euro per ogni apparizione. L’artefice di questo successo sarebbe proprio la madre di Olivia Marsden, che l’avrebbe messa in contatto con l’agenzia che oggi ne cura gli appuntamenti.

Da quell’angolo nascosto della sua cameretta, in un appartamento di Greenwich, la 23enne è salpata verso lidi davvero fertili (soprattutto per il portafogli), finendo per mettersi a studiare ogni minimo dettaglio sugli outfit e la gestualità di Meghan. Una copia perfetta? Forse no, ma il gioco sembra valere la candela.