Ultimo appuntamento stagionale con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci in onda su Rai 1. Questa sera verrà decretata la coppia di ballerini vincitrice di questa edizione. A contendersi la vittoria finale saranno: Milena Vukotic e Simone Di Pasquale, Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, Lasse Matberg e Sara Di Vaira, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, Angelo Russo e Anastasia Kuzmina.

Selvaggia critica l’esibizione della Vukotic

Parte subito in quinta la sfida tra le stelle per aggiudicarsi la vittoria finale. La prima coppia ad esibirsi è quella formata da Angelo Russo e Anastasia Kuzmina, che totalizzano 38 punti; a seguire Ettore Bassi e Alessandra Tripoli (48) e Milena Vukotic e Simone Di Pasquale. L’esibizione di questi ultimi però pare suscitare qualche perplessità fra i giudici. In particolare Selvaggia Lucarelli non ha apprezzato la loro esibizione: “Penso che si sia sviluppata una sorta di sudditanza psicologica nei confronti di Milena. Penso che stasera si sia visto qualcosa di debole e che non è da finale“. La coppia ha comunque ottenuto dalla giuria 41 punti totali. La gara continua con Dani Osvaldo e Veera Kinnunen (49 punti), e Lasse Matberg e Sara Di Vaira che fanno bottino pieno e conquistano ben 50 punti.

Milena Vukotic e Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle

Selvaggia, frecciata a Nunzia De Girolamo

L’esibizione dell’ultima coppia, quella composta da Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, non ha convinto Selvaggia Lucarelli. L’opinionista, dovuto alle scorie delle precedenti litigate con la politica, si è così espressa: “Diciamo che era una cosa media, discreta, nulla di che. L’unica cosa che voglio dire è che spero di trovare un Raimondo l’anno prossimo sgombro di tanti musi e lagne, che torni solare e divertito come sono abituato a vederlo“. Chiaro riferimento alla De Girolamo e alle incomprensioni che hanno minato il lavoro di coppia con Todaro. La politica smorza la tensione parlando del suo percorso e ringraziando il ballerino: “Io approfitto di questa occasione di dire che comunque vada è stato un grande successo. Soprattutto voglio ringraziare Raimondo, che è una persona divertente e simpatica“.