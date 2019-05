Ultima fermata per Ballando con le Stelle, che si avvia alla finale del 31 maggio con un bilancio davvero effervescente alle spalle. È stata l’edizione delle grandi rivelazioni – Ettore Bassi e Dani Osvaldo in testa – ma anche delle grandi litigate in favore di telecamera. In pista le 6 coppie rimaste in gara, e un ballerino per una notte davvero speciale: Ivan Cottini. Questo e molto altro nella prima serata più attesa del dancing show targato Milly Carlucci.

Finale Ballando con le Stelle: le coppie

Il palcoscenico dell’Auditorium del Foro Italico è caldissimo, potremmo dire rovente: sono 6 le coppie rimaste a contendersi lo scettro di Ballando con le Stelle 2019, edizione che ha regalato al pubblico parecchie note di colore.

La giuria (composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto) seguirà le performance dei finalisti con il solito occhio implacabile, in quella che si preannuncia come una puntata senza sconti.

I concorrenti sono arrivati all’appuntamento decisivo del 31 maggio con un importante bagaglio di aspettative, tra super favoriti e inaspettate evoluzioni.

In pista ci sarà da combattere, con esibizioni in diversi stili di ballo e qualche piccola ‘sorpresa’. Non mancherà lo spazio per l’improvvisazione, con cui alcune ‘stelle’ si sono già misurate nelle scorse puntate.

La vittoria sarà decretata anche dai voti del pubblico da casa, cui si sommerà l’immancabile tesoretto. I telespettatori vedranno in gara Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, Milena Vukotic e Simone Di Pasquale, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, Angelo Russo e Anastasia Kuzmina, Lasse Matberg e Sara di Vairo, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen.

Ivan Cottini ballerino per una notte

Grandissima attesa anche per il ‘ballerino per una notte’ della finalissima, ospite speciale di Milly Carlucci e Paolo Belli. Si tratta di Ivan Cottini, l’artista affetto da sclerosi multipla che ha deciso di sfidare ancora se stesso con una straordinaria esibizione.

La storia dell’ex volto noto di Amici, dopo l’emozionante intervista a Verissimo, approderà in tutta la sua grandezza sul palco del dancing show, e sarà sicuramente magia.

Gli eliminati dell’edizione 2019

La selezione di Ballando, come sempre, è stata durissima. Non sono mancate eliminazioni che hanno fatto discutere, ma anche le analisi di Roberta Bruzzone, chiamata a dipingere un ‘ritratto psicologico’ dei concorrenti in gara.

Nel corso della trasmissione, 7 unità di ballo hanno detto addio al sogno della finale: Suor Cristina e Team Oradei, Enrico Lo Verso e Samanta Togni, Manuela Arcuri e Luca Favilla, Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi, Marzia Roncacci e Samuel Peron, i gemelli Sampaio e Lucrezia Lando, Marco Leonardi e Mia Gabusi.

Anche per la finale, il bottino del tesoretto è nelle mani di Alberto Matano, la cui decisione avrà un importante peso specifico nel dare un’impennata a una delle coppie in gioco.