Incoronato come l’uomo più sexy dell’attuale edizione di Ballando con le stelle, Pablo Daniel Osvaldo fa parlare di sé. Tutti i fan della trasmissione hanno notato l’affiatamento travolgente con la sua compagna e insegnante di ballo, Veera Kinnunen. Che l’intesa vada oltre gli studi televisivi? Alcuni si augurano di sì, certo non Stefano Oradei, altro insegnante del programma nonché fidanzato della Kinnunen.

Osvaldo e Veera sempre più affiatati

Tra i partecipanti dell’attuale edizione di Ballando con le stelle, c’è Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore, attualmente frontman della band musicale "Barrio Viejo". L’ex calciatore si è conquistato un posto nel cuore dei fan che lo seguivano dai tempi in cui giocava nell’Inter e di quelli che lo hanno conosciuto adesso grazie al ballo. Di puntata in puntata, però, un’altra cosa è stata notata anche dai meno attenti: l’intesa tra Osvaldo e Veera Kinnunen, la sua insegnante di ballo. Lui è stato dichiarato l’uomo più sexy di Ballando 2019. Lei ha un talento straordinario. Insieme formano una coppia sostenuta da moltissimi spettatori, che si augurano possa esserci qualcosa di più, fuori dalla trasmissione.

Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen. Immagine: Ballando con le stelle/Facebook

Appuntamento fuori dagli studi

E forse qualcosa tra i due è già nata. Dagospia, infatti, riprendendo un’indiscrezione di Oggi, ha svelato che i due sono stati visti molto vicini al Foro Italico. Osvaldo e Veera avrebbero assistito insieme agli Internazionali di tennis. Dunque, il loro rapporto andrebbe oltre le puntate girate negli studi della Rai. Nonostante le indiscrezioni sempre più allusive, la coppia di ballo continua ad assicurare che sono legati solo da una forte e sincera amicizia. Legame che sta alla base della loro intesa.

Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen durante una puntata di Ballando con le stelle. Immagine: Ballando con le stelle/Facebook

C’è chi non gradisce questa amicizia

Da un lato ci sono i moltissimi fan che si augurano possa nascere un sentimento che vada oltre l’amicizia; dall’altro c’è qualcuno che, invece, non è contento di tutti i gossip che ruotano intorno a Osvaldo e Veera. È Stefano Oradei, altro maestro di ballo e fidanzato della Kinnunen. In questa edizione, Oradei è in gara con Suor Cristina. Secondo alcune fonti vicine al programma, sembra che gli autori volessero mandare la chiacchierata coppia all’estero. Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen avrebbero dovuto registrare una clip promozionale per Ballando. Oradei però non avrebbe gradito tale proposta. Avrebbe dapprima tentato di impedire il viaggio, poi minacciato di abbandonare il programma, e successivamente avrebbe chiesto di partire anche lui, persino a sue spese. "Se Veera parte, parto anche io", avrebbe detto il maestro di ballo.

Veera Kinnunen e Stefano Oradei. Immagine: Stefano Oradei Veera Kinnunen/Facebook

In difesa di Stefano Oradei

A smentire l'ipotetico flirt tra Osvaldo e la Kinnunen c'ha pensato uno dei giudici di Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni. Il giornalista, ospite del programma Storie Italiane, ha detto che, secondo lui, tra i due c’è solo una bella sintonia dovuta al ballo. In difesa della presunta gelosia di Oradei ha detto: "La sua compagna balla con un bell’uomo come Dani Osvaldo, è normale che Stefano sia geloso. Ci vuole anche un certo rispetto: Stefano e Veera sono una coppia".