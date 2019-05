Carolyn Smith, presidente della giuria di Ballando con le Stelle, giudice severo ed inflessibile su tecnica e stile, non ha mai nascosto quanto la sensualità sia un aspetto imprescindibile del ballo. Ed è proprio di questo che ha parlato durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, quando il discorso è ricaduto sui concorrenti uomini del talent.

“Dani Osvaldo? È il più sexy!”

Il preferito della Smith è sicuramente Dani Osvaldo, ex calciatore argentino ora impegnato nella carriera musicale: "Dani è davvero il più sexy, ha il ritmo nel sangue. Quando balla si diverte ma si impegna anche molto perché, sebbene dica di non sopportare molto la disciplina, è comunque un ex sportivo. Non è solo sexy, è anche bravo, su questo non ci piove".

Dani Osvaldo e Vera Kinnunen a Ballando con le stelle

Menzione speciale anche per il modello norvegese Lasse Matberg. Il giudice ha dichiarato in merito che “È un uomo particolare, perché è ironico, ma allo stesso tempo dolce, emotivo e sensibile. La sua stazza non corrisponde all’ anima” e ha aggiunto di capire molto bene come mai sia così seguito sui social.

Complimenti

anche per Ettore Bassi e Enrico Lo Verso

Il giudice ha espresso un giudizio favorevole anche sull’ attore Ettore Bassi, molto amato dal pubblico del programma, che ha definito oltre che molto bello anche molto talentuoso e lo ha paragonato per fascino e talento ad un altro concorrente storico del programma, l’attore Kaspar Capparoni.







Infine, sull’attore Enrico Lo Verso non sono mancate parole d’ossequio: "Lui ha uno sguardo incendiario. Ha tirato fuori la sua grinta e, con il tempo, anche la voglia di divertirsi. È uno molto competitivo con sé stesso”. Ma il marito Timo non sarà geloso di tutti questi bellimbusti? Anche in questo caso la Smith è molto chiara: “Tra noi c’è un bellissimo rapporto, stiamo insieme da quasi 30 anni e siamo sposati da più di 20. Non lo cambierei con nessun altro uomo al mondo. Nemmeno con Osvaldo. Lui è il mio uomo!”.