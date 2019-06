Appena una settimana fa, Francesca Barra aveva raccontato su Instagram che lei e Claudio Santamaria avevano perso il bambino che stavano aspettando. Una tragedia inimmaginabile per la coppia sposata dal 2017. Questa volta ad intervenire per ringraziare i fan è stato l’attore con il primo post pubblico sulla vicenda.

Le parole di Claudio Santamaria

Santamaria ha deciso di parlare ai fan attraverso una Storia pubblicata sul suo profilo Instagram: “Voglio ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino in questo momento così triste e difficile. I vostri messaggi di conforto e affetto ci hanno fatto sentire meno soli. Grazie“. Poche parole ma molto sentite per i fan che non si sono tirati indietro in questo momento in cui la coppia ha più bisogno che mai di sostegno.

Il messaggio di Francesca Barra

Era stata la Barra ad annunciare tutto su Instagram con un lungo post in cui spiegava che avevano perso il loro bambino: “Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita . Sappiamo che tanti di voi hanno fatto il tifo per noi, il nostro amore, il nostro bambino e per questo vi ringraziamo con parole sincere che provo a condividere per quel ‘prima o poi si scoprirà’ che doveva arrivare, ed è più giusto che arrivi da noi“. E ancora: “Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me (…) con cui poi abbiamo lottato aggrappandoci alla più piccola e improbabile speranza, ha interrotto il suo cammino prematuramente lasciando un vuoto che non riusciamo a riempire con nulla“.