Niccolò Presta e Lorella Boccia sono marito e moglie. Oggi, si sono detti il fatidico “sì” nella Chiesa Gran Madre di Dio a Roma. Una bellissima cerimonia che, chiaramente, è stata commentata dai tanti vip presenti.

Lorella Boccia e Niccolò Presta sono marito e moglie

La bellissima ballerina Lorella Boccia e l’agente e producer Niccolò Presta si sono sposati. Il loro matrimonio era stato annunciato nelle scorse settimane e, come previsto, la sposa ha indossato un bellissimo vestito Blumarine. A “certificare” le nozze in tempi come questi, in cui si vive di social, è uno scatto pubblicato dalla bellissima ballerina e conduttrice su Instagram, in cui compare insieme al suo novello marito, Niccolò Presta, e sotto al quale si legge: “Primo Giugno 2019. Ti Amo“. Dopo la cerimonia in Chiesa, la festa si è spostata in un casale a Roma, gli sposi hanno fatto il loro ingresso nel locale accompagnati dalla romatica canzone That’s Amore.

I vip presenti alla cerimonia

Tantissimi i vip presenti al matrimonio tra Lorella Boccia e Niccolò Presta. Ovviamente, non potevano mancare i “compagni” di Amici di Maria De Filippi di Lorella Boccia, come Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta. Poi, la coppia Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che su Instagram ha pubblicato uno scatto in cui il marito bacia sulla fronte la sposina scrivendo simpaticamente: “Si può baciare la sposa e lui ne approfitta subito“. Non poteva mancare neanche Ezio Greggio, immortalato in uno scatto mentre siede accanto a Bonolis. Era presente anche la coppia formatasi grazie a Uomini e Donne, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli. Pare invece che una grande assente sia stata la compagna di Lucio Presta, padre dello sposo, la presentatrice Paola Perego che, secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia, non è stata neanche invitata a causa dell’attrito tra lei e lo sposo.

Anche Paolo Ciavarro ha regalato ai suoi follower alcuni momenti del matrimonio, oltre ad essersi scattato una foto con gli sposi, accompagnandola con la didascalia: “Viva gli sposi!“. Anche Marcello Sacchetta nelle Instagram stories ha mostrato qualche stralcio del matrimonio da sogno.