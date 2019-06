Si sa che Simona Ventura ha un grande cuore di mamma. Questa volta tutti i suoi pensieri e le sue parole più dolci vanno alla figlia Caterina, che ha da poco compiuto 13 anni, un compleanno importante per lei che si affaccia all’adolescenza.

Il messaggio per il compleanno di Caterina

“Entri con i tuoi 13 anni nell’età dolce e acida dell’adolescenza. E io sarò sempre al tuo fianco! Buon compleanno“, ha scritto Simona Ventura su Instagram. Poi ha postato una foto insieme alla figlia: “Questa ultima foto, scattata da @giovanni_gastel, rappresenta quello che sei per me piccola principessa“.





Simona Ventura sui reality

Simona Ventura è tornata sul tema reality durante una puntata de I Fatti Vostri di cui è stata ospite di recente. I reality sono difficile da gestire ma anche fluidi: “Lo si può livellare verso il basso, ma anche verso l’alto. È uno strumento di racconto ancora molto interessante“. Quindi è da ritenersi un format che si può elevare, evitando anche le proteste di un pubblico che non ne vuole più sapere di reality che abbassano lo standard della televisione: “La Rai se ne è liberata un po’ troppo presto, lo ha sempre fatto bene, io lo farei tornare“. Qualcuno comincia a pensare che con il ritorno in Rai di Simona Ventura, tornerà anche L’Isola dei Famosi, che proprio in Rai ha visto la sua nascita.