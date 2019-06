Tina Cipollari non guarda il Grande Fratello il lunedì quando va in onda in prima serata e, dunque, non assiste alla trasmissione televisiva che vede ancora in gara il suo ex marito, Kikò Nalli. L’opinionista non ne ha fatto mistero e l’ha dichiarato a Uomini e Donne, ma su Twitter c’è chi ipotizza che ci siano screzi tra lei e Barbara D’Urso.

Tina Cipollari VS Grande Fratello

Tina Cipollari non guarda il Grande Fratello e, sicuramente, si tratta di una novità. Non si sa cosa ci sia dietro, ma si può immaginare che forse la nascente relazione tra Kikò Nalli, il suo ex marito con cui ha avuto 3 figli, e la professoressa Ambra (suggellata anche da un bacio in diretta tra i due), non sia proprio graditissima. Eppure, all’inizio non era così: l’opinionista di Uomini e Donne aveva dimostrato appoggio alla loro storia, pubblicando addirittura una Instagram stories in cui si mostrava dispiaciuta quando la professoressa era uscita dal GF, visto che il suo ex marito aveva esternato i suoi apprezzamenti verso la bellissima Ambra. Ma, durante la puntata di ieri di Uomini e Donne, l’opinionista alla domanda di Maria De Filippi su cosa ci fosse in TV il lunedì sera ha risposto: “Il lunedì non lo so, vado in palestra“. Insomma, quando viene trasmesso in prima serata il Grande Fratello Tina Cipollari preferisce fare altro, ma c’è chi pensa che dietro a questa presa di posizione ci siano screzi con Barbara D’Urso.

Cosa succede tra Tina Cipollari e Barbara D’Urso?

C’è poi chi ha ipotizzato che tra Tina Cipollari e Barbare D’Urso ci sia qualcosa che non va. Su Twitter, tantissimi hanno notato la battuta di Tina Cipollari e anche il fatto che l’opinionista si sia dimenticata di citare Pomeriggio 5 tra i programmi TV successivi a Uomini e Donne nel palinsesto di Mediaset. Tanto è bastato per scatenare gli utenti. C’è chi ha scritto: “Ogni volta quando Barbara nomina Tina Cipollari al #gf16 o in altri suoi programmi la saluta sempre dicendo “la mia amica”, oggi a #uominiedonne Tina non si è azzardata nemmeno a nominare i suoi vari programmi. Ma che succedeee?“. Qualcun altro ha invece commentato così: “Tina rifiuta di dire POMERIGGIO 5, Tina rifiuta di dire GF. A Tina sta ufficialmente sulle p**** @carmelitadurso“.