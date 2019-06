Fabiano Vitucci, 29enne ex corteggiatore di Uomini e Donne, è morto in un incidente in moto a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Il giovane era diventato noto grazie al programma per aver corteggiato Valentina Dallari e Giorgia Lucini.

L’incidente filmato dalla GoPro

Il giovane aveva una go pro montata sopra il casco: proprio grazie alla telecamera è stato possibile ricostruire la dinamica dell’incidente.

Fabiano Vitucci era originario di Prato e da qualche mese viveva nell’aretino insieme alla nuova fidanzata, una persona estranea al mondo della televisione.

A quanto pare Vitucci avrebbe cercato di sorpassare due auto: purtroppo non sarebbe riuscito a rientrare rapidamente nella sua corsia, e dal senso opposto sarebbe arrivata una macchina. A quel punto Vitucci avrebbe perso il controllo della sua moto e, cadendo, sarebbe finito sotto un furgone.

Due volte corteggiatore

Vitucci aveva partecipato a Uomini e Donne in due occasioni diverse: una prima volta nel 2011, come corteggiatore di Giorgia Lucini, e una seconda volta nel 2015, come corteggiatore di Valentina Dallari.

I funerali del giovane si terranno martedì 4 giugno alle 15, nella chiesa di San Luca a Galciana.