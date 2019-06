Semifinale scoppiettante quella che caratterizza il Grande Fratello di questa edizione. Un incontro passionale tra Kikò e Ambra emoziona tutti quanti: una sorpresa inaspettata per il gieffino che, una volta vista la professoressa, è corso subito a baciarla.

Kikò riabbraccia Ambra

Grandi emozioni al Grande Fratello e sorpresa speciale per Kikò Nalli. Il gieffino nella Casa ha conosciuto la professoressa Ambra ed è subito scoccato l’amore fra di loro. Questa sera un incontro speciale tra i due ha commosso tutti quanti: Kikò, visibilmente emozionato, ha potuto riabbracciare ed inondare di baci la sua amata, con in sottofondo i commenti ironici di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Questo colpo di fulmine non era andato giù al figlio di Kikò, che più volte aveva accusato Ambra di essere falsa, ma ora la situazione sembra essersi chiarita. L’ex marito di Tina Cipollari, infatti, ha potuto vedere un bellissimo video dei suoi figli in cui affermano di volere la felicità di loro padre, anche se si tratta di questa relazione con la bella Ambra.





Il verdetto del televoto

Ma non c’è più tempo per l’emozione perché subito si rientra nel clima del gioco. Enrico è il primo concorrente ad essersi salvato dal televoto del pubblico che, alla fine, ha deciso di eliminare proprio Kikò, salvando Erica. Ma non è finita qui perché, come ogni semifinale che si rispetti, anche in questo caso le emozioni non finiscono. Altri due concorrenti, infatti, dovranno abbandonare questa sera la Casa del Grande Fratello: solo così si definiranno i nomi dei finalisti ufficiali del reality che affiancheranno Gennaro nella corsa verso la vittoria.