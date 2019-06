Lasse Matberg ha vinto Ballando con le stelle. Il pubblico ha premiato il vichingo norvegese che però ora dovrà fare i conti con un piccolo infortunio accaduto proprio durante la finale.

Il messaggio di Lasse Matberg

“Sono andato in ospedale subito dopo la finale. Dopo diverse radiografie, è emerso che ho strappato il mio bicipite destro vicino al gomito, durante lo show. Si parla di intervento chirurgico la prossima settimana“, ha rivelato Lasse. Niente di grave quindi, solo un piccolo strappo che può capitare, ma si dovrà comunque sottoporre a un intervento. “Vi prego di non preoccuparvi, sono nelle mani migliori con lo staff più professionale. Non posso che amare l’Italia per tante ragioni! Grazie per gli auguri, per il vostro amore e per avermi votato. Sono davvero senza parole“, ha concluso.

La vittoria di Ballando con le stelle

Venerdì sera è andata in onda la finale di Ballando con le stelle, format condotto da Milly Carlucci che ha conquistato il pubblico di casa Rai. Lasse Matberg e Sara Di Vaira sono arrivati a giocarsi la vittoria contro Ettore Bassi e Alessandra Tripoli e alla fine hanno trionfato.





Foto in alto: Instagram Lasse Matberg