Ancora una domenica sulla Rai per Mara Venier: la celebre conduttrice è stata ospite di Fabio Fazio all’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. Un bicchiere di vino, un’atmosfera amichevole per quattro chiacchiere con il padrone di casa, per tirare le somme di questo ultimo, entusiasmante anno lavorativo.

Nel corso dell’intervista la zia d’Italia non ha solo commentato la “seconda giovinezza” a Domenica In, ma parla a che di alcuni aspetti della sua vita privata e delle abitudini di coppia. E ciò che ha rivelato ha sorpreso molto i telespettatori.

Camere separate con Nicola

La chiacchierata con Fazio è stata interrotta da diversi messaggi, di persone che scrivevano in diretta alla Venier. Tra questi anche Lili Gruber che le ha fatto sapere: “Hai delle scarpe meravigliose.”.

Mara Venier legge i messaggi a Che Tempo Che Fa

Tra un messaggio e l’altro zia Mara ha modo di raccontare alcuni aneddoti, come il fatto che lei Nicola Carraro, con cui è sposata dal 2009, dormano in stanze da letto diverse. “Dormiamo in camere separate” ha confessato la Venier. Ma a quanto pare si tratta di una scelta determinata da valide motivazioni. “Lui guarda la tv tutta la notte, a un volume altissimo perché è un po’ sordo. Poi d’estate tiene l’aria condizionata, cui io sono allergica. Dopo tanti anni bisogna aveva un minimo di autonomia“.

Il futuro di Mara

Giunta alla fine della sua scommessa, quella di tornare a Domenica In riuscendo a risanare le sorti di un format che sembrava ormai destinato a chiudere bottega, sembra decisa a proseguire su questa strada del successo.

Fabio Fazio e Mara Venier

Premiata dal pubblico con i suoi ascolti da far invidia alla domenica di Barbara D’Urso, sembra pronta a bissare il successo di questo 2019. E quando le si chiede di un eventuale ritorno Mara risponde: “Se ci sto pensando? Certo che ci sto pensando. Ci stiamo pensando, ci sta pensando la Rai… Io sono grata per tutto quello che è successo. Diciamo che da qualche parte torniamo“.