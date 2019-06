Sabato 1 giugno Niccolò Presta e Lorella Boccia si sono sposati nella Chiesa Gran Madre di Dio a Roma. Bellissimi, molto delle loro foto sono finite online anche grazie alla presenza di tanti vip. Quasi tutti però hanno notato una essenza ingombrante, quella di Paola Perego.

Grande assente Paola Perego

Al matrimonio dei due pupilli, una di Maria De Filippi e l’altro di papà Lucio Presta, c’erano proprio tutti: da Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli fino ad Antonella Clerici, Veronica Peparini e Andreas Muller. Difficile quindi non notare le assenze che pesano. Nessuna traccia infatti di Paola Perego, sposata con Lucio Presta, padre dello sposo. In realtà c’è poco da sorprendersi, tra i due non corre buon sangue già da tempo. Pare che la conduttrice fosse a Napoli in giro per la città.





Paola Perego e Niccolò Presta

Già mesi fa, un fan, usufruendo della funzione “Fammi una domanda” delle Instagram Stories, aveva chiesto a Niccolò quale fosse la situazione in casa: “Che rapporto hai con Paola Perego?“. Lapidaria la risposta era arrivata lapidaria e quanto mai esplicativa: “Buongiorno e buonasera quando siamo di buon umore“. Niccolò Presta non aveva fornito ulteriori specificazioni, ma il messaggio ora è più chiaro che mai.