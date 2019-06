Le previsioni meteo di questa settimana descrivono l’arrivo dei primi assaggi d’estate, anche se non si sarà del tutto immuni dalla pioggia, che colpirà con diversi temporali isolati soprattutto le Alpi e gli Appennini.

In Italia si iniziano ormai a percepire temperature prettamente estive, ma in questa prima fase interessano in particolar modo il Nord Italia, gran parte del Centro e la Sardegna, zone dove si sente maggiormente l’influenza dell’alta pressione portata dall’Anticiclone delle Azzorre.

Il Sud invece, almeno nella prima parte della settimana, sarà caratterizzato da temperature più basse, che dovrebbero però innalzarsi di colpo nel fine settimana.

Meteo, una panoramica della settimana

Con l’arrivo di giugno le temperature stanno iniziando a salire in maniera graduale, ma nella prima parte della settimana si eviteranno temperature eccessive. Il caldo portato dell’Alta pressione delle Azzorre è infatti piuttosto moderato.

Le cose sono però destinate a cambiare da venerdì 7 giugno, con l’arrivo di un vortice di bassa pressione, diretto in Francia e in arrivo dal Nord Europa. Il vortice di bassa pressione farà giungere aria calda dal Nord Africa che colpirà quasi esclusivamente il Sud Italia.

Le temperature, che fino a quel momento dovrebbero attestarsi tra i 20 e i 24 gradi nel meridione, supereranno anche i 30 gradi di temperatura. In alcune zone della Sicilia si potrebbero toccare addirittura temperature che si avvicinano ai 40 gradi.

Si alzano le temperature: previsti 30 gradi

Parte di quest’onda calda si farà sentire anche al Centro, dove le temperature dovrebbero assestarsi su cifre più miti, tra i 23 e i 27 gradi. Una settimana tutto sommato tranquilla per il Centro Italia, dove il clima sarà per lo più soleggiato e si dovrebbe assistere solo a qualche nube sparsa, in particolare in Abruzzo.

Al Nord invece si inizia con il bel tempo, temperature di poco sotto i 30 gradi e qualche precipitazione su Alpi e Appennini. Nella seconda parte della settimana, però, complice il vortice di bassa pressione, le temperature si abbasseranno leggermente, un paio di gradi, e sorgerà qualche temporale pomeridiano in più.