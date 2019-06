Che bel momento per Claudia Gerini. La sua vita sentimentale va a gonfie vele, ed è lei stessa a confermarlo al settimanale Chi.

L’amore ritorna

La storia con Andrea Preti era finita da un po’ ormai e l’attrice era già stata fotografata in compagnia di altro uomo: “La mia vita sentimentale procede, non si è fermata“, ha spiegato a Chi. “Ho un uomo, con cui mi avete già fotografata, ma non essendo famoso, per rispetto nei suoi confronti, non dirò il suo nome. Vediamo come va, l’importante è provare sempre a essere felici, a costruire qualcosa. Io sto vivendo un momento così“, aggiunge. Il momento di felicità, quindi, potrebbe durare a lungo, anche se all’amore “a lunga conservazione” non crede particolarmente. “La convenzione di stare con una stessa persona tutta la vita è folle, non è più attuale“, ritiene l’attrice. Speriamo quindi che questo duri il più a lungo possibile anche se non per sempre.

Progetti lavorativi

Intervistata dal settimanale Gente, Claudia Gerini ha parlato del suo prossimo film in uscita A mano disarmata, dove interpreta Federica Angeli, la giornalista di Repubblica costretta a vivere sotto scorta dal 2013 dopo aver indagato sul clan Spada di Ostia. “È una donna dalla forza eccezionale. Io ho vissuto sotto scorta per il mese delle riprese e posso assicurare che è come stare in prigione“, ha raccontato. “Ho voluto incontrare Federica e mi ha spiegato che è per i tre figli che è andata avanti, per essere di esempio, mostrare che non bisogna sottostare alla legge del più forte girando la testa dall’altra parte“, ha concluso.