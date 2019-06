Finalmente il re delle televendite, Giorgio Mastrota, ha svelato qualche dettaglio in più sul futuro matrimonio con la sua compagna Floribeth Gutierrez. Presto cambieranno vita, andranno a vivere in montagna e arriverà anche il matrimonio, il secondo per il conduttore 55enne. Ha anche parlato del rapporto con i suoi 4 figli e della carriera televisiva.

Le domande al buio

Giorgio Mastrota ha risposto alle “Domande al buio” poste da Caterina Balivo, durante la puntata di ieri di Vieni da Me. Il primo quesito, più malizioso e simpatico, è stato: “Se fossi single con chi ti piacerebbe andare a cena?“. Il re delle televendite, sempre più innamorato della sua compagna, Floribeth Gutierrez, ha risposto alla conduttrice: “Mi vuoi mettere subito in difficoltà! Sono venuto qua a dire che mi sposerò l’anno prossimo, c’è Flo che mi sta guardando in questo momento. Sto così bene con Flo che non ci penso neanche“. La discussione si è subito spostata sulla carriera televisiva di Mastrota che, dopo 20 anni senza condurre un programma suo ha detto: “Sono 20 anni che non faccio niente, ma sono tutti i giorni in tv con i miei amati materassi! Ho una permanenza continua che mi tiene in vita. Spero che ci siano altri 20 anni senza programmi ma con i materassi!“. E poi il conduttore ha aggiunto: “Se continuerò a perseverare in televisione magari faccio un altro figlio“. Il conduttore ha confermato che la sua vita passata tra una televendita e l’altra gli piace, ma c’è un programma che presenterebbe, se potesse scegliere: “Il programma della montagna di Ossini, Linea Bianca“.

Il conduttore e la sua compagna Flo. Immagine: Puntata Vieni da Me

La nuova vita di Giorgio Mastrota

Scherzando Mastrota ha sottolineato il fatto che andando a vivere in montagna potrebbe essere concepito un altro pargolo: “Adesso andiamo a vivere in montagna, fa freddo fuori, nel tepore di casa, i bambini all’asilo, una cosa tira l’altra e magari…“. E sulle future nozze ha detto a Caterina Balivo: “Quando sono stato ospite da te la scorsa volta ti ho detto ‘mi sposerò a 60 anni’, poi sono tornato a casa e Flo mi ha detto ‘ma come a 60 anni?’. Allora ho detto ‘adesso, quest’anno, andiamo a vivere in montagna, facciamo questo cambiamento, allora l’anno prossimo ci sposeremo in montagna’”.

Giorgio Mastrota e la domanda sulla sua ex, Natalia Estrada. Immagine: Puntata di Vieni da Me

I rapporti con l’ex Natalia Estrada

Un’altra domanda per il conduttore è stata: “Sei stanco di essere considerato ancora l’ex marito di Natalia Estrada?“. Alla quale, Mastrota ha risposto: “No, è stanca forse la Flo, che ogni tanto si sente dire questa cosa. Anzi magari è lei [Natalia] che è stanca di sentirsi dire ‘ma tu davvero sei stata sposata con quello che vende i materassi?’“. E ha continuato più seriamente: “No, non sono stanco. È stata una storia meravigliosa, non rinnego, la rifarei se tornassi indietro, sono stato innamoratissimo, credo anche lei. Abbiamo bruciato le tappe velocemente, era una donna meravigliosa, è tuttora una bellissima nonna, oltre che mamma. Sono felice di essere l’ex marito di Natalia Estrada. Anzi per chi non se lo ricordasse io sono stato 5 anni con Natalia Estrada“. E Floribeth Gutierrez è gelosa di questa cosa? Il conduttore assicura di no, anche se magari all’inizio poteva darle un po’ fastidio, non perché fosse Natalia Estrada, ma in quanto ex. Certo, sostiene Mastrota, che se qualcuno li ferma per strada per chiedere se è effettivamente l’ex marito dell’Estrada davanti all’attuale compagna “Lei è abituata. Se è una persona insistente però non è carino“.

Giorgio Mastrota commenta il rapporto con la sua ex, Natalia Estrada. Immagine: Puntata di Vieni da Me

Nonostante il rapporto che li lega, il conduttore ha ribadito che l’Estrada non sarà invitata al suo matrimonio con Flo: “Abbiamo un buon rapporto, ma le nostre strade si sono divise, credo che anche lei si sia sposata di nuovo. Queste cose che ci si invita, ci si frequenta con gli ex non le capisco. Abbiamo una figlia quindi abbiamo un rapporto sereno, però da qui a uscire insieme a cena, vedersi…“.

La domanda sul rapporto con i figli. Immagine: Puntata Vieni da Me

Il rapporto con i figli

Del suo ruolo in veste di padre, Mastrota è molto orgoglioso, rispetto ai suoi 4 figli ha detto: “Siamo una grande famiglia, io faccio di tutto per loro e grazie a Dio sono ricambiato. È un amore che non finirà mai“. Natalia, la prima figlia, è diventata mamma da quasi un anno e a lei il conduttore ha dedicato delle dolci parole: “Vorrei dirle che ho sempre pensato che lei fosse una ragazza solida, che avesse preso la sua strada, caparbia, però questa maternità l’ha resa ancora più così, felice, serena, sono contento di questa cosa“. Mentre su Federico, frutto della precedente relazione con la modella brasiliana Federica Barbosa, ha rivelato: “Ha avuto un’infanzia un po’ difficile a causa del mio rapporto con sua madre. Lui vive con me e la Flo anche se lei non è la sua vera mamma. Adesso ha 18 anno, vive con noi da quando ne aveva 12 e questo avrebbe potuto creare degli scompensi e invece è molto tenero e dolce sia con i suoi fratelli che con noi“, insomma suo figlio è riuscito a vivere bene nonostante tutto.