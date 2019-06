Oltre 140mila like, un successo social non indifferente per mamma Ineke, una bellissima donna di 74 anni dal piglio raffinato e che è diventata nota al grande pubblico per essere la mamma di Michelle Hunziker. Lo scatto insieme postato sul profilo Instagram della conduttrice riscuote infiniti apprezzamenti e tutti non possono che far notare la loro somiglianza.

Michelle Hunziker e lo scatto con mamma Ineke

Uno scatto austero: madre e figlia, 42 anni Michelle Hunziker (portati divinamente), 74 anni mamma Ineke, entrambe elegantemente vestite e rigorosamente belle. Fasciata in un abitino panna la conduttrice, vestita con una giacca blu ornata da pochi gioielli, semplici ma che si fanno notare, la mamma. “Il tempo passato con la mia Mamma è Tempo prezioso davvero… I love u“, scrive Michelle Hunziker in didascalia alla fotografia che la ritrae abbracciata alla madre.





Parole che acquisiscono un significato profondo: basti pensare a quanto, di quel tempo prezioso, venne sottratto alla Hunziker in gioventù. Finita nel vortice di una setta poco più che ventenne, la Hunziker venne fatta allontanare da tutti i suoi affetti, anche da madre Ineke per lungo tempo aveva cercato la figlia senza mai trovarla.

La bellissima somiglianza

Un incubo finito, fortunatamente, e ora non c’è più motivo per stare lontane e anzi, ora molto unite, mamma Ineke si cimenta nelle vesti di nonna giovanile al fianco delle piccole Sole e Celeste.

In tanto in molti fanno notare quanta somiglianza ci sia tra le due, entrambe davvero bellissime e molti utenti chiosano così tra i commenti: “Capisci da dove arriva tanta bellezza!! Un bacio Ineke“; “Bellissima la tua mamma dal fascino svizzero“; “Non poteva che essere bella anche la mamma“; “Ma quanto vi assomigliate…. belle tutte e due“.

Insomma, non che la Hunziker avesse bisogno di uno scatto in particolare per essere apprezzata sui social, ma sicuramente questo scatto con mamma Ineke non passa inosservato!

*immagine in alto: Michelle Hunziker e mamma Ineke. Fonte/Instagram Michelle Hunziker (dimensioni modificate)