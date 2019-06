Stando alle ultime anticipazioni, Il Segreto, la soap opera spagnola ambientata nei primi del ‘900 e in onda in Italia dal 10 giugno 2013 su Canale 5, riserva colpi di scena scioccanti per i suoi numerosissimi fan. Sembra infatti che la maestra Adela, una delle protagoniste della storia, perderà la vita in un terribile incidente d’auto mentre viaggiava assieme alla sua amica Irene. Dietro potrebbe esserci lo zampino di Francisca Montenegro.

La morte improvvisa di Adela e Irene

Le anticipazioni sulla soap opera arrivano dalle puntate già andate in onda in Spagna, che ci rivelano che forse dovremo dire addio ad uno dei personaggi più amati, Adela (Ruth Llopis), la moglie di Carmelo Leal (Raul Peña), attuale sindaco di Puente Viejo, paesino a nord della Spagna. Secondo i primi spoiler infatti, Adela e la sua amica Irene (Rebeca Sala), moriranno in un tragico incidente: la loro vettura finirà fuori strada e le due donne perderanno i sensi a causa della violenza dell’impatto. Non è chiaro, al momento della scena dello schianto, se Adela riprenderà mai conoscenza. Tuttavia, vista la trama dell’episodio successivo in cui si vede Consuelo (Trinidad Iglesias) informare tutti gli abitanti del paese di Puente Viejo del decesso della donna, il fatale destino sembra essere segnato.

Adela/ Fonte: pagina Facebook de Il Segreto

L’incidente

è una vendetta di Donna Francisca?

Sebbene non siano state ancora accertate le cause dell’incidente, sembra che dietro il tragico evento si nasconda la mano di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). La matrona infatti è infuriata con Severo (Chico Garcia), fedele amico di Carmelo, e decisa a vendicarsi di lui per via dell’attentato alla villa. Donna Francisca è convinta che sia stato proprio il Santacruz a far esplodere la bomba al matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena, rendendo la sua figlioccia Maria Castaneda paralizzata. Così, Francisca darà l’ordine di manomettere l’auto sulla quale dovranno viaggiare Adela ed Irene, in modo che le due donne muoiano, anche se Severo si era dichiarato totalmente estraneo ai fatti delle nozze. Come reagirà Carmelo qualora la sua adorata sposa dovesse davvero passare a miglior vita? Se Adela fosse effettivamente morta, per lui sarebbe la seconda vedovanza dopo quella di Mencia nel giro di pochi anni.