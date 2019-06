Cupido ha trovato un nuovo bersaglio su cui scagliare le sue frecce afrodisiache: l’attore Gabriel Garko. L’affascinante modello, infatti, sembra proprio inebriato dall’amore, sebbene le sue dichiarazioni circa la sua nuova relazione siano velate dalla riservatezza. Il legame sentimentale che lo coinvolge mette però a tacere alcuni pettegolezzi sul rapporto con Gabriele Rossi. Il collega sarebbe soltanto un amico.

“Love is in the air”

Così recita la canzone di John Paul Young. E il motivetto calza a pennello se lo si riferisce a Gabriel Garko, che in una recente dichiarazione al settimanale Chi, ha raccontato di avere una nuova relazione importante. L’attore ha infatti dichiarato: “Sono fidanzato da un po’ di tempo ed è la prima volta che ne parlo. Non conviviamo ma ci sono dei bei progetti”. L’affascinante 41enne nell’ultimo periodo starebbe pensando al matrimonio, ma non vuole dirlo a voce troppo alta: “Per come sto vivendo questa storia, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti”. Il nuovo amore dell’attore resta, però, ancora un mistero. Il senso di protezione e la riservatezza sono scudi infrangibili anche per chi vuole saperne di più. La scelta di questo riserbo viene spiegata così: “Visto quanto se n’è parlato in passato, ho voglia di proteggere il mio privato e le cose belle della mia vita”.

L’attore Gabriel Garko. Fonte: Instagram

Gabriele Rossi non sarà mica il terzo incomodo…

Gabriel Garko, reduce dal matrimonio di Eva Grimaldi di cui è stato testimone, può dunque godersi la sua intimità. Alcuni rumors hanno però deciso di mettersi in mezzo. Pare che l’attore sia stato spesso fotografato in compagnia del collega Gabriele Rossi e subito si sono alzati i pettegolezzi, anche per la differenza anagrafica di 16 anni che intercorre tra i due. Sulla questione l’attore è piuttosto perentorio: “Gabriele è un amico speciale al quale tengo molto. Se qualcuno si diverte a dedurre una storia da due foto, faccia pure”. Dunque niente terzo incomodo, ma molti hanno colto l’occasione per interrogarsi di nuovo sulla sua presunta omosessualità. Ancora una volta, l’attore ha risposto abilmente dando spunti per una riflessione più profonda: “La questione non è tanto se io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda”.