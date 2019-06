Drammatico fatto avvenuto a Gela (Caltanissetta), dove un camion-rosticceria per la preparazione di polli allo spiedo è esploso nel mercato rionale di Madonna del Rosario. il bilancio provvisorio sarebbe di 7 feriti, di cui 2 gravi. L’esplosione sarebbe avvenuta verso mezzogiorno.

I soccorsi sono stati immediati

I soccorsi sono immediatamente arrivati sul posto, ed i feriti sono stati portati nei vari comuni vicini, nelle più immediate sedi ospedaliere. Due di questi sono stati portati via dal luogo dell’esplosione in elisoccorso.

La dinamica non è ancora certa

È ancora da stabilire con chiarezza cosa possa aver provocato l’esplosione del mezzo, ma quello che si sa è che l’esplosione ha travolto le 3 persone che si trovavano sopra il mezzo. Molti avventori sono stati colpiti dalle fiamme. In diversi sono fuggiti via con gli abiti in fiamme, per poi essere raggiunti dai soccorritori ed aiutati. Il dramma avrebbe potuto avere un bilancio ancora più grave: a quell’ora erano molte le persone presenti sul posto, per le commissioni della mattinata.

Si suppone che l’esplosione sia stata la conseguenza di una fuga di gas dalla bombola presente sul camion.