L’ultimo scatto insieme risale all’8 maggio scorso, una fotografia che li immortala abbracciati, viso contro viso, e nell’atmosfera nessun indizio che possa far presagire un’imminente rottura eppure tra Giulia Salemi e Francesco Monte sarebbe tutto finito.

Amore al capolinea per Monte e Salemi

La loro storia d’amore, iniziata sotto l’occhio dei riflettori del Grande Fratello Vip, è arrivata al capolinea. “Tutto è cominciato in maniera così forte e carica di tensioni nella bolla di un reality ma io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe“, scrive Giulia Salemi su Instagram, togliendo ogni dubbio sulla crisi che stanno indubbiamente attraversando.

Francesco Monte e Giulia Salemi, a giudicare dalle parole scritte su Instagram dalla ragazza, si sarebbero lasciati: “Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima… L’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno…”.

“Senti un forte dolore in gola“

A dire il vero, più che una crisi, pare che Giulia Salemi abbia voluto commentare su Instagram la rottura irreparabile della sua relazione con l’ex corteggiatore di Uomini&Donne. “È così che finiscono gli amori.. Le labbra si stancano, i respiri si affannano, i battiti diminuiscono, le lacrime scivolano sul viso… senti un forte dolore in gola che non riesci neanche a parlare…“.





Da quanto traspare, Giulia Salemi avrebbe voluto rompere pubblicamente il ghiaccio nonostante Monte preferisse mantenere il riserbo in merito. “Lotti fino quando sarai sfinita ma infine con grande rammarico e dolore devi ammettere che la tua favola non ha avuto un lieto fine“, scrive la Salemi.

La situazione descritta dalla Salemi non sembra ammettere dietrofront e proprio in questa occasione di vuoto assoluto, la Salemi ha voluto ringraziare amici e parenti, la famiglia che in questo momento la sta aiutando a rialzarsi: “Senti freddo, un vuoto dentro… Ma poi ti vengono in mente tutte le persone che ti vogliono bene e percepisci di nuovo il calore e pensi che devi rialzarti per loro, asciugare le lacrime e andare avanti e auto convincerti che per un po’ forse continuerà a urlare il suo nome dentro il tuo cuore, ma alla fine la ferita si cicatrizzerà“.

