Nelle vesti di crocerossina, Sara Di Vaira, partner in pista di Lasse Matberg, vincitore di Ballando Con Le Stelle, ha fatto sognare molti spettatori. Il loro rapporto, infatti, è rimasto ben saldo anche dopo la fine del programma condotto da Milly Carlucci, tanto da lasciare intendere che a loro fosse toccato un destino simile a quello di Massimiliano Rosolino e Natalia Titova.

Nel corso del talk-show condotto da Eleonora Daniele, Storie Italiane, Sara ha spiegato come stanno le cose. Intanto il vichingo danzerino, in collegamento dall’ospedale, ha salutato il pubblico.

Il ricovero di Lasse

Un epilogo felice, ma non troppo, quello di Lasse Matberg che venerdì scorso si è aggiudicato la coppa di questa edizione di Ballando. Ma nel corso della sua ultima esibizione si è procurato una lesione al tendine del bicipite. Dopo essere stato operato, il vichingo è ora in attesa di essere dimesso. “Pensavamo fosse un problema al muscolo, invece si è rotto il tendine del bicipite. Ieri è stato operato, è andato tutto bene. Si prevedeva l’uscita per oggi, ma hanno deciso di dimetterlo solo domani…” ha spiegato la Di Vaira.

Lasse in collegamento dall’ospedale

In collegamento dall’ospedale dove è stato operato, il vichingo, ora in attesa di essere dimesso, ha salutato il pubblico di Storie Italiane. E mentre Sara gli sorrideva gli ha detto: “Lasse, I love you! Ha detto bene Mariotto: sei un cucciolone”. E poi ha aggiunto: “Ormai è entrato nel cuore di tutti”.

La smentita di Sara

L’atteggiamento molto partecipe della Di Vaira ha ingannato qualcuno, che ha creduto che tra la ballerina e il suo concorrente fosse sbocciato l’amore. A quanto pare però si tratta solo di una profonda amicizia. “Chi dice questo non ha capito niente!” ha spiegato Sara.

Lasse e Sara vincono a Ballando Con Le Stelle

“Al momento io sono l’unica persona, assieme a Milly Carlucci, ad assisterlo in ospedale. Ieri noi due ci siamo date il cambio. Non potevo immaginare che Ballando con le stelle sarebbe finito così: con la vittoria e con un infortunio così grave”. Poi ha aggiunto: “Lasse è qui in Italia da solo: i suoi familiari sono tornati in Norvegia dopo la finale di Ballando. Non posso lasciarlo: io e mia figlia Brenda siamo state le prime a raggiungerlo in ospedale alle 4 del mattino… e non lo lascerò fin quando non lo vedrò in aereo!”.