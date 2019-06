Nuovo appuntamento con Live – Non è la D’Urso e nuove scottanti indiscrezioni sull’affaire Pamela Prati. Questa sera in studio ci sarà la terza componente del trio finito ultimamente sotto i riflettori: Pamela Perricciolo, manager della showgirl. Ma a parlare, prima di tutti, è l’avvocato della madre del finto Sebastian Caltagirone, pronto a raccontare la sua verità.

Nuove verità su Sebastian Caltagirone

Continuano a fiorire novità su novità dal caso di Pamela Prati che, fra sempre più sconcertanti colpi di scena, continua a conquistare l’opinione pubblica. In studio arriva l’avvocato della madre del bambino (tal Sebastian) che, ad insaputa della madre stessa, la Prati ha spacciato come suo figlio durante questa messinscena. L’avvocato è pronto a dire la sua verità: “Io preciso che in questi giorni ne ho sentite tante, ma voglio dire che è una macchinazione che fa sembrare che i genitori siano coinvolti nella vicenda, cosa che smentisco categoricamente: i genitori del finto Sebastian Caltagirone non hanno mai percepito compensi. Seconda cosa: Pamela Perricciolo parlava di compensi per il bambino, e ne parlava con il bambino“.

Pamela Perricciolo la mente di tutto?

Il dettaglio più inquietante è che il bambino, in questa messinscena, ha dovuto fingere di avere un tumore alle corde vocali: l’avvocato conferma che ad avergli chiesto di fingere in questo modo è stata Pamela Perricciolo. Queste le parole dell’avvocato: “In presenza della madre, usava un telefono per messaggiare con la Perricciolo e per inviarle i video per seguire questo copione“. Ma in collegamento con Barbara D’Urso c’è anche l’avvocato Carlo Taormina, ex legale di Pamela Prati, il quale confessa: “Sto provando un senso di schifo. Quali sono gli interessi che muovono tutta questa organizzazione? Chi governa questa situazione è una mente criminale“.