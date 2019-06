Luisa Corna si sposa: la cantate e conduttrice convolerà a nozze con Stefano Giovino, ufficiale dei carabinieri e da 5 anni fidanzato di una delle donne più belle d’Italia.

La bella conduttrice ha raccontato a Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane, raccontando come è avvenuta la proposta di matrimonio. L’annuncio ha fornito l’occasione per tirare una frecciatina a Pamela Prati, ma non è mancata anche una gaffe durante il programma…

Rivelazioni tra frecciatine e gaffe finali

Non manca una frecciatina al caso Mark Caltagirone (impossibile ormai non nominarlo quando si parla di matrimoni, in tv). Eleonora Daniele, in chiusura, inciampa nei saluti finali, passando la linea a Elisa Isoardi: peccato che La Prova del Cuoco sia finita ormai da giorni, per la pausa estiva. Non pare ci sia stato alcun rimprovero da parte di Elisa Isoardi, che sta vivendo un bellissimo momento sia a livello professionale, sia a livello sentimentale.

Per Luisa Corna è il primo matrimonio: tra i suoi ex celebri si contano Alex Britti (una storia di cui entrambi parlano poco), Aldo Serena e Valerio Foglia Manzillo.

Un amore “giovane”

Luisa Corna, da 5 anni, sta con Stefano Giovino, 35enne e ufficiale dell’arma dei carabinieri. Giovino è dunque molto più giovane della sua promessa sposa, ma la coppia sembra non risentire affatto della differenza d’età. È pur vero che Giovino, a quanto pare, ha già un matrimonio alle spalle e due figli che Luisa Corna conosce e che adora.

La proposta, a quanto pare, è arrivata il giorno del quinto anniversario della coppia. Tra i due l’armonia regna sovrana, anche perché Stefano sembra non soffra di attacchi di gelosia: “Sono quasi 5 anni che stiamo insieme. Stefano è un ragazzo molto in gamba e non è geloso, perché non ha modo per esserlo, si fida di me. La proposta di matrimonio è arrivata, la risposta è stata positiva. Ma ancora dobbiamo decidere quando. Magari l’anno prossimo ma ancora non abbiamo deciso nulla”.