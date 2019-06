Cosa c’è di meglio di una bella spiaggia, un mare limpido e la persona amata per scappare da un momento di difficoltà? Sicuramente Marco Carta ha fatto una buona mossa, decidendo di andare a Mykonos con il fidanzato Sirio, per alcuni giorni di spensieratezza lontani dallo scandalo del furto alla Rinascente (in merito al quale, Carta è stato comunque rilasciato).

Baci e amore a Mykonos

Per la prima volta, Marco Carta è stato fotografato mente è in compagnia del fidanzato Sirio, mentre si trova sull’isola greca in occasione dell’addio al nubilato di un’amica comune. I due appaiono abbronzati e molto innamorati, mentre si scambiano appassionati baci. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, Marco Carta aveva raccontato che lui e il fidanzato avrebbero caratteri complementari: “È molto pacato ed equilibrato, io invece sono schizzato e sempre a mille. È bello avere una persona così rilassata accanto”.

Marco Carta bacia il fidanzato in spiaggia a Mykonos (Fonte: Chi)

Un fidanzato misterioso

Il fidanzato di Marco Carta è finora rimasto molto nell’ombra, e il cantante ha deciso di non parlare di lui rispettando la voglia di privacy del fidanzato. i due stanno insieme da anni, ma il cantante ha parlato della sua relazione solo di recente, in occasione del suo coming out. Nei suoi prossimi progetti c’è anche un matrimonio e un figlio.

In tribunale a settembre

La vicenda “magliettopoli” sembra non essere comunque finita, per il cantante. L’amica Fabiana Muscas, 53enne, è al momento agli arresti domiciliare i due dovranno presentarsi in tribunale il prossimo 20 settembre. Il cantante si dichiara innocente riguardo alle accuse a lui inizialmente mosse. Il giudice, a quanto pare, ha deciso di rilasciarlo perché “non sono emersi gravi indizi di colpevolezza, né elementi indiziari”.