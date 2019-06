Marina La Rosa ha partecipato a 3 reality nella sua vita: il Grande Fratello, Reality Circus e L’Isola dei Famosi. Ma c’è un quarto show per il quale, in passato, aveva provato le selezioni: Ballando con le stelle. Purtroppo, però, è stata scartata. La rivelazione arriva in diretta sulla trasmissione notturna I Lunatici di Radio 2.

Ballando con le stelle, il rifiuto alle selezioni

“In passato mi sarebbe piaciuto partecipare a Ballando con le stelle. Anni fa mi proposi per partecipare, ma purtroppo la signora della televisione forse non ha apprezzato, non sono stata selezionata. Volevo tanto, avevo dato all’universo questa idea, ma non sono stata chiamata” racconta Marina La Rosa a I Lunatici.

Questa signora della televisione chi sarebbe? Lei risponde vagamente: “Non so, forse la conduttrice…” (a condurre il programma è, sin dalla prima edizione, Milly Carlucci). Che sia stata, quindi, proprio Milly Carlucci ad escludere Marina? In ogni caso, nonostante l’occasione persa di Ballando, a Marina La Rosa non sono mancate le opportunità di brillare in televisione.





Le “misure” di Paolo Brosio

Si aggiungono, nel corso dell’intervista, alcuni dettagli piccanti sull’ultima esperienza di Marina La Rosa all’Isola dei Famosi. Primo fra tutti, il commento colorito e spiazzante sulle “misure” di Paolo Brosio: “Ho scoperto alcune sue doti pazzesche, ha delle misure fuori misura, ha misure importanti, ma a prescindere da questo è una persona magnifica, è un po’ come i panda in estinzione, va salvaguardato“. Sempre La Rosa: “Stava nudo in spiaggia, parlando serenamente come fosse tutto normale, poi uno l’occhio lì ce lo butta, e insomma Paolo Brosio ha un ‘brosione‘”.

Il caso Pamela Prati

Marina La Rosa, inarrestabile, non risparmia nemmeno qualche commento sul caso che ha coinvolto Pamela Prati e le sue due agenti: “Siamo arrivati alla frutta, questa è la verità. Queste tre grazie mi hanno ricordato un momento pasoliniano, hanno messo in scena un teatrino e tutti ne hanno parlato. C’è della genialità. Io però sono una che pensa che la verità sia importante nella vita”. In ultimo, Marina lancia un riferimento alle pratiche di ricatto sessuale nel mondo dello spettacolo: ammette di aver assistito ad episodi del genere, ma di essersene sempre andata via.





*immagine in alto: Marina La Rosa. Fonte/Instagram Marina La Rosa (dimensioni modificate)