Imperversa la polemica in queste ore per l’indiscrezione (e forse qualcosa in più) che vedrebbe alla conduzione di UnoMattina Estate Roberto Poletti, ex direttore di Radio Padania e biografo del ministro Salvini. Ad alzare il polverone è Michele Anzaldi, deputato del Pd: “Trasformazione un programma di informazione in ‘Uno Salvini’“.

Caso Unomattina, il Pd attacca: “Conduce il suo biografo”

Dopo il caso Fabio Fazio, ancora tensioni in Rai. Michele Anzaldi è insorto sui social gridando vergogna. Il deputato del Pd punta il dito contro Fico e la commissione di vigilanza Rai per aver permesso la presunta assunzione di un uomo molto vicino a Matteo Salvini, Roberto Poletti. Sembra infatti solo da ufficializzare l’approdo del giornalista alla conduzione del programma Uno Mattina Estate, a fianco della giornalista del Tg1 Valentina Bisti. Proprio a questo proposito, due settimane fa circa Poletti aveva dichiarato ad Adnkronos di non aver ricevuto alcuna proposta di contratto dalla Rai ma aveva anche ammesso che gli sarebbe piaciuto. I nodi si potrebbero però essere sciolti proprio negli ultimi giorni.

Non solo. Un altro nome è stato anche avanzato da Dagospia, anch’esso “vicino” al governo giallo-verde. Beppe Convertini, sponsor di Di Maio e Spadafora, potrebbe condurre La Vita in diretta Estate.







Roberto Poletti, chi è il (forse) conduttore di UnoMattina Estate

Roberto Poletti, classe 1971, è un giornalista originario di Feltre, nato professionalmente dietro le scrivanie dell’Indipendente. Tra le sue esperienze lavorative ci sono collaborazioni con Radio24, Telelombardia, Libero, Affaritaliani. Poletti è stato anche direttore di RadioPadania Libera e deputato nel 2006 per la Federazione dei Verdi. Dai più è ricordato per essere l’autore della biografia Salvini&Salvini – il Matteo-Pensiero dalla A alla Z, il “primo manuale sul leader leghista”. Se le voci venissero confermate, da Mediaset (ora lavora nella redazione di Dritto e Rovescio, il programma di Del Debbio) passerebbe direttamente nel daytime di mamma Rai.