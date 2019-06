Per Simona Ventura il bilancio dell’ultima edizione di The Voice, che è terminata ieri su Rai2, è “straordinario”. La conduttrice ha rivelato, come riportato dall’Ansa, che uno degli elementi che più hanno contribuito al successo di questa stagione è stato il non aver “mai puntato sulle polemiche o sui casi umani”, preferendo invece concentrarsi sulla qualità.

Una soluzione che ha pagato, dato che “tutti parlano di The Voice“. La conferma viene anche dai dati d’ascolto, che vedono un incremento dell’1.4% rispetto alla scorsa edizione. Ieri sera la vittoria è andata a Carmen Pierri, la giovane cantante promossa e supportata da Gigi D’Alessio. Questa finale è stata seguita da 1,7 milioni di spettatori, per un totale del 10,8% di share.





I prossimi progetti di Simona Ventura

I rapporti con la Rai infatti sembrano rinsaldarsi giorno dopo giorno e c’è stata una grande comunione di intenti mentre si lavorava a The Voice, cosa che fa bene sperare per gli impegni che seguiranno.

Nel futuro di Simona Ventura c’è la conduzione di Pechino Express, dove succederà a Costantino della Gherardesca, ma continuano a esserci anche voci che vorrebbero un clamoroso ritorno dell’Isola dei Famosi. Al momento l’ipotesi sembra decisamente azzardata, anche perché il direttore di Rai2 Carlo Freccero non si è espresso a favore dell’Isola, sebbene per Simona Ventura la Rai ha lasciato i reality troppo presto e questo potrebbe far sperare qualche fan.

*immagine in alto: Simona Ventura a The voice of Italy (frame)