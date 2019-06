Secondo i tabloid inglesi, nella Casa Reale si respirerebbe aria di crisi tra il Principe William e la moglie Kate Middleton. Addirittura, sembrerebbe che il primogenito di Carlo e Lady Diana possa aver tradito la moglie e madre dei suoi tre figli.

William potrebbe aver tradito Kate

Nelle loro apparizioni pubbliche, vediamo spesso i Duchi di Cambridge felici e fortemente innamorati. Recentemente, avevano anche espresso la loro emozione per la nascita del figlio di Harry e Meghan ma secondo le indiscrezioni che arrivano direttamente dall’Inghilterra, questa serenità sarebbe solo una messa in scena di William e Kate.

Infatti, sembrerebbe proprio che quel legame che li unisce da moltissimi anni, ancor prima del loro matrimonio, possa essere giunto al capolinea. Kate Middleton non sarebbe affatto contenta del ruolo di moglie di William, nello specifico per come viene considerata dall’uomo, secondo le voci più maligne al pari di “un’inserviente”.

E, giunge un nuovo fulmine a ciel sereno a sconvolgere la vita della coppia e cioè l’indiscrezione su un presunto tradimento di William. Quest’ultimo sarebbe molto affascinato da una loro vicina di casa, Rose Hambury, ex modella e mamma di 3 bambini.

Kate gelosa di William

Già alcuni mesi fa, i tabloid inglesi avevano parlato di come l’amicizia tra Kate e Rose, moglie del Marchese di Cholmondeley, fosse giunta al capolinea e che il loro rapporto fosse diventato irrecuperabile, nonostante i tentativi di William di fare da mediatore.

Infatti, Rose Hambury, vive a circa tre miglia di distanza dalla casa di campagna donata ai Duchi e lei e Kate erano diventate inseparabili. Quindi, alla luce della fine della loro amicizia potrebbe esserci proprio la gelosia, motivata o meno, della Middleton verso suo marito.

Come se non bastassero queste voci, non commentate da Kensington Palace, il biografo di Corte, Andrew Morton ha raccolto interessanti informazioni che evidenziano come Kate stia soffrendo per il comportamento di William, che la trascurerebbe e ignorerebbe anche in pubblico.

Inoltre, Express.co.uk e Daily Mail parlano anche di un rapporto speciale che legherebbe la donna a Harry, fratello di William. Quest’ultimo, sarebbe geloso del legame tra i due e se ne sarebbe lamentato in più occasioni.