Simone Papadia è scomparso da casa sua, a Mesagne, il 24 aprile scorso. Da più di un mese, del 22enne non c’è più traccia. La sua scomparsa è resa ancora più misteriosa per via di un fatto: il giorno prima della scomparsa, il giovane aveva denunciato il furto dei suoi effetti personali: borsa, cellulare portafogli.

Scomparso da più di un mese

La famiglia di Simone Papaia è confusa e disperata: dov’è finito quel ragazzo di 22 anni, apparentemente senza problemi, sparito ormai da troppo tempo? A cercarlo ci sono amici e parenti e la sorella, Monica, ha deciso di pubblicare anche un appello su Facebook. Monica Papadia ha infatti pubblicato un appello per ritrovare il fratello: “Chiedo di far girare queste foto, perché non abbiamo notizie di mio fratello da mesi e siamo preoccupati… vogliamo solo sapere se sta bene.. chi lo vede gentilmente mi contatti a questo numero 3312017414. Grazie. ( dovrebbe essere a Milano”.

Identikit personale del ragazzo

Il ragazzo ha alcuni tatuaggi che potrebbero aiutare il riconoscimento: sulla spalla destra ha un volto di donna, sulla gamba sinistra un tatuaggio tribale e sul braccio destro un lupo. Inoltre, porta sempre un orecchino. Chi l’Ha Visto? si è occupato della scomparsa del 22enne pubblicando anche il suo identikit: Simone è alto un metro e 78, ha gli occhi castani e i capelli castani.