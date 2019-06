L’estate inizia con una nota amara per Raffaella Fico, che i recenti rumors volevano prossima alle nozze con Alessandro Moggi. Tra loro l’amore sarebbe sfumato a un passo dall’altare, e uno scoop del settimanale Chi infiamma il gossip. Il figlio dell’ex dg della Juve è stato pizzicato con un’altra donna, durante una giornata in barca al largo di Capri. Vero amore o solo un flirt? È ancora troppo presto per dirlo, ma di carne al fuoco sembra essercene abbastanza.

Addio Raffaella: Alessandro Moggi con Elvira Savino

Tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi è finita (stavolta per davvero, forse, dopo mesi di turbolenze e tira e molla). Lo dimostrano gli ultimi scatti del settimanale Chi, che hanno immortalato una romantica gita in barca tra il procuratore sportivo e un’altra donna. Si tratta di Elvira Savino, deputata di Forza Italia che sarebbe la sua nuova fidanzata da circa un mese.

Il pressing delle cronache rosa intorno alla crisi tra l’ex gieffina e il figlio di Luciano Moggi si era fatto sempre più opprimente, e nell’aria sembrava ribollire qualcosa di molto lontano dal profumo di fiori d’arancio.

Si parlava dell’ipotesi di un passo importante, ma le nozze erano state date come orizzonte piuttosto evanescente. E così è stato, almeno a giudicare dalle foto che restituirebbero un quadro decisamente più nitido della situazione.

Galeotto un incontro a Napoli?

Secondo quanto emerso a ridosso della diffusione delle immagini di Chi, la neonata coppia avrebbe avviato una relazione nata da un colpo di fulmine. Moggi e la Savino si sarebbero incontrati a Napoli, e da allora sarebbe stato un crescendo di intesa e sentimenti.

Sull’altra sponda Raffaella Fico, che non ha ancora commentato i fatti di Capri ma sembra aver fatto piazza pulita dei ricordi social al fianco del suo ex. Stessa sorte per gli scatti dell’ex gieffina sul profilo Instagram di lui. Insomma, ci sarebbe davvero poco margine di respiro per un ricongiungimento.

Già nel 2017, nel pieno fiorire dell’ipotesi che potessero salire sull’altare, i due allora fidanzati avevano mostrato importanti segni di cedimento. Una ritrovata sintonia, nel 2018, sembrava aver dissipato le nubi nei loro cuori ma questo, con il senno di poi, sembra solo un copione destinato al fallimento.