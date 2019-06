Dramma nella notte a Marcon provincia di Venezia, due anziani hanno perso la vita in un drammatico incendio che ha travolto la loro abitazione. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, quando sono arrivati le fiamme si erano già espanse nella villetta e per i due anziani non c’è stato nulla da fare.

Le vittime erano una coppia di coniugi sopraffatta dalle fiamme e rimasta intrappolata nella casa; i soccorritori hanno potuto solamente constatare il decesso.

Venezia: incendio nella notte, morti due anziani

I soccorritori sono giunti presso la residenza della coppia in via Raffaello intorno alle 4,20 del mattino. Le operazioni di soccorso hanno contato in tutto ben 3 squadre di vigili del fuoco arrivate tutte da Mestre, sotto il coordinamento del funzionario di guardia.

L’incendio si era propagato in tutto il piano terra dell’abitazione, dove si trovava la coppia di anziani. Per loro non c’è stato nulla da fare, i coniugi sono stati ritrovati privi di vita dai pompieri entrati poco dopo aver governato le fiamme. Le vittime avevano 87 e 86 anni

#9giugno, #incendio nella notte in una villetta a #Mestre (VE), in loc. Marcon. I #vigilidelfuoco, spente le fiamme che avevano interessato il primo piano dell’abitazione, hanno rinvenuto i corpi senza vita di 2 persone anziane. In corso le indagini per l’accertamento delle cause pic.twitter.com/UjjQpRsbEf — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 9 giugno 2019

Indagine sulle cause delle fiamme

Al momento sono ancora in corso le verifiche tecniche sulla causa delle fiamme da parte del Niat- Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale, al contempo, sempre i vigili del fuoco, stanno procedendo alle operazioni di messa in sicurezza della casa.

Le fiamme pare abbiamo distrutto solo il piano terra, mentre il piano superiore risulta solo parzialmente danneggiato. L’edificio sarà posto sotto sequestro; al momento il dolo sembra essere stato escluso.