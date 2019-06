Costanzo Caracciolo, l’ex velina di Striscia la notizia, è una mamma felice. Infatti, la figlia Stella compirà tra poco sette mesi e il papà della piccola, Bobo Vieri, si sta dimostrando un vero e proprio genitore modello.

Costanza Caracciolo, per lei Bobo Vieri è un papà modello

Costanzo Caracciolo ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha parlato del rapporto con il marito Bobo Vieri, sposato lo scorso marzo con rito civile in una cerimonia riservata. L’ex velina bionda del bancone di Striscia la notizia, ha definito Vieri come una sorta di “super papà” e gli è molto grata per quello che fa per lei e la bambina, qualche settimana fa mostrata per la prima volta anche sui social. Subito dopo il parto cesareo della donna, Bobo si è dimostrato molto premuroso verso di lei e Stella e in casa è lui quello ordinato e preciso, al contrario di Costanza: “Bobo Vieri è un papà modello. Ho avuto un parto cesareo e i primi giorni non potevo muovermi. Bobo mi ha aiutato moltissimo e continua a farlo“. D’altronde, Vieri sembrerebbe essersi calato perfettamente nel ruolo di papà e ha imparato subito ad occuparsi della figlia, che oggi si addormenta sul suo petto. L’ex calciatore ha stravolto le sue abitudini per Stella.

L’estate di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri

Quella con Stella è la prima estate per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. La coppia farà prima un viaggio a Formentera, meta ambita da tanti vip e, in seguito, sarà in giro con la Bobo Summer Cup, il torneo di footvolley organizzato proprio dall’ex calciatore che si svolgerà in moltissime spiagge italiane. Costanza ha ammesso come sia lei che il marito debbano mettersi in forma. Infatti, l’ex calciatore che ha fatto impazzire moltissime donne dello spettacolo, sembra essersi un po’ appesantito tanto da aver messo su la pancetta. Ed è anche lui stesso a dirlo in una delle stories su Instagram, in cui afferma di voler perdere almeno 8 kg. “Dovremo tutti e due rimetterci in forma. Arriviamo sempre ad aprile o maggio senza aver fatto nulla, poi dobbiamo darci da fare come pazzi“, racconta la showgirl. Prima dell’estate, Bobo si rimette in moto di colpo, soffrendo un sacco. Adesso ha ricominciato a correre E, secondo Costanza, non dovrebbe essere così difficile per lui visto che, ogni volta, prima dell’estate, Vieri si rimette in moto di colpo.