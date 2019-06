Nessuno si aspettava una rivelazione simile da una delle donne più belle del piccolo schermo, eppure anche Michelle Hunziker “è umana”. La showgirl, infatti, in barba a un sex appeal che dovrebbe metterla al riparo dall’altrui concorrenza, sembra ‘soffrire’ come tante donzelle. In che senso? Ha confessato di essere gelosa del marito, Tomaso Trussardi, al punto da non dare nulla per scontato e vivere sempre “sul chi va là“. Le sue parole, ai microfoni del settimanale F, hanno alimentato la curiosità sulla coppia.

Michelle Hunziker gelosa del marito

Che il maritino di Michelle Hunziker sia uno degli uomini più affascinanti d’Italia è cosa nota, ma non può dirsi altrettanto della vena di gelosia che attanaglia la showgirl. La svizzera non smette di stupire i fan e ha parlato della sua sorprendente sfumatura al settimanale F.

“Tutte le mattine mi sveglio vicino a un fico. Vivo sul ‘chi va là’ e guai a chi me lo tocca! Trovo che la gelosia, in amore, sia anche il suo bello“. Insomma, chi poteva aspettarsi una rivelazione così?

Donne di tutto il mondo, rasserenatevi: nessuna è immune a qualche accento di insicurezza in amore, anche se il suo nome è Michelle Hunziker.

Amore litigarello

E c’è anche un altro spaccato del loro rapporto di coppia che non tutti immaginavano: l’amore litigarello. Già, perché pare che i coniugi Trussardi non siano sempre in perfetta pace e armonia, e qualche diverbio è emerso spesso in favore di gossip.

“Noi siamo partiti litigando, ma tenendoci per mano abbiamo percorso parecchi chilometri (…). I cuoricini non bastano se non costruisci qualcosa con il confronto, lo scontro, la fatica. Prova ne sia che dopo nove anni siamo ancora qui. E che ci amiamo tantissimo“.

E la showgirl è certa che sia proprio questa la giusta dimensione di un vero amore: sapersi confrontare ma anche scontrare, capaci di riprendersi senza mai perdersi definitivamente.