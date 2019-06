È di qualche giorno fa l’annuncio lanciato su Instagram da Filippo Bisciglia sul profilo di Temptation Island. Il conduttore del format di successo che mette a dura prova le coppie ben rodate è pronto per la partenza.

La destinazione? La Sardegna, sull’isola delle tentazioni dove le varie coppie verranno separate e affidate ai due gruppi di single. Il programma, sui social, provvede anche a presentare le prime sei coppie di questa nuova avventura.

La prova del nove

Per molte coppie Temptation Island è un banco di prova importante, specie per coppie che sono pronte a fare passi importanti. È il caso di Massimo e Ilaria, la quale si domanda se sono pronti a costruire una famiglia. O ancora Jessica e Andrea, che sono stati ad un passo dall’altare e dopo aver fatto saltare le nozze si sono posti mille domande.





O ancora potrebbe essere il caso di Nicola e Sabrina, il cui rapporto potrebbe essere influenzato dalla loro differenza d’età. Mentre nel caso di Nunzia e Arcangelo, che si chiedono se la persona più importante della loro vita debba necessariamente essere l’unica.

Facce conosciute

Come molti già sanno la versione classica di Temptation Island precede quella vip. Eppure anche tra le coppie che si metteranno in discussione nei prossimi giorni, figura anche qualcuno che già conosciamo. Si tratta di David e Cristina, che si sono conosciuti e innamorati ad Uomini & Donne, da cui sono usciti mano nella mano. Ora i 2 sono pronti a mettersi nuovamente alla prova per verificare la forza di questa relazione.