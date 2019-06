Sparita dalla nave da crociera, nel nulla. È questa la triste storia che arriva dalle Isole Baleari, in Spagna. Secondo quanto filtrato sin ora e confermato dal The Sun, è difficile capire se si tratti di una ragazzina o di una ragazza adulta ma è certo che nella notte dell’8 giugno, sia svanita.

Al momento sono i presagi peggiori a predominare. I fatti arrivano precisamente da Palma di Maiorca, una delle Isole Baleari facenti parte dell’itinerario percorso dalla nave da crociera di lusso, la Norwegian Epic.

Nave da crociera salpa da Cannes

Salpata da Cannes, Francia, venerdì mattina, la nave da crociera avrebbe dovuto raggiungere Palma di Maiorca, Spagna, sabato mattina alle prime ore del giorno. Ancora non è affatto chiaro cosa possa essere accaduto ad una turista, presumibilmente coreana e probabilmente giovane.

La ragazza, che si trovava sulla Norwegian Epic – non è stata rilasciata dichiarazione alcuna su chi fosse sulla nave insieme a lei – è stata vista l’ultima volta la notte dell’8 giugno con indosso un pigiama rosa.

L’ipotesi del suicidio

Sulla nave si trovavano centinaia di passeggeri eppure nessuno, secondo quanto confermato dal The Sun, sembra sia in possesso di informazioni che possano giovare al suo ritrovamento.

Secondo il The Sun, sempre la famiglia della giovane avrebbe poi inoltre dichiarato che la ragazza non è capace a nuotare. Segnalata la scomparsa della giovane, i soccorsi si sono subito mobilitati sebbene – come evidenzia Lo Sportello dei diritti – non sia cosa facile a bordo di una nave da crociera.

Della giovane non c’è alcuna traccia e cresce a dismisura il sospetto che la ragazza possa essersi gettata in acqua, trattandosi dunque di un caso di suicidio. Questo però permane al momento un’ipotesi in via di verifiche.