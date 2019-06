Buone notizie per tutti i fan di Franca Leosini: tornerà su Rai 3 con una puntata speciale di Storie Maledette. Dal 1994 è il volto più noto per le interviste che riguardano eventi di cronaca nera che hanno scosso l’immaginario collettivo. Amata dal pubblico anche per il suo modo si esprimersi, ha in serbo per i telespettatori un appuntamento memorabile.

Un’intervistatrice da 10 e lode

Franca Leosini da sempre è conosciuta per la sua ineccepibile professionalità. Giornalista amata dal pubblico sa come catalizzare l’attenzione in maniera seria, garbata e senza eccessi. Uno dei suoi numerosi successi riguarda la presenza su Rai 3 nel programma Storie Maledette. Qui ha infatti sfoderato le sue migliori doti da intervistatrice, riuscendo a far luce su casi cruenti di cronaca nera. Precisa e meticolosa con le sue domande ha rapito i telespettatori in ogni puntata della trasmissione. Ora, sul sito ufficiale del programma, è stato annunciato che presto ci sarà un nuovo appuntamento con l’amata giornalista. Non sono stati ancora svelati molti dettagli, ma bisognerà prepararsi per quella che è stata definita una puntata speciale.

Franca Leosini in una puntata di “Storie Maledette”

I social sono in attesa delle frasi barocche di Franca Leosini

Al pubblico non resta che aspettare la sua adorata Franca Leosini. In effetti, la giornalista napoletana spopola letteralmente su tutti i social. Merito in gran parte del suo linguaggio forbito: le frasi barocche e ricercate della conduttrice diventano perfette per la creazione di meme divertenti in suo onore. Sebbene queste scelte auliche le abbiano procurato critiche, soprattutto dal giornalista Aldo Grasso, i “leosiners” (questo è il nome dei fan della giornalista) ne vanno pazzi. Un dibattito tra i suoi follower si era invece animato quando la conduttrice aveva detto la sua in merito al diritto alla legittima difesa. Anche in questo caso, però, aveva espresso la sua opinione con il suo immancabile garbo e spirito riflessivo. Gli stessi ingredienti che certamente accompagneranno la nuova attesissima puntata di Storie Maledette.