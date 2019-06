È morta Valeria Valeri, l’attrice è mancata a 97 anni. L’annuncio è arrivato tramite la figlia Chiara Salerno.

Una vita per la recitazione

Valeria Tulli, vero nome di Valeria Valeri, era nata l’8 dicembre 1921, a Roma. Fin da giovane ha cominciato la sua carriera nel teatro che poi non ha mai abbandonato. Dalla metà degli anni 40 è diventata sempre più famoso. Spesso in coppia con Alberto Lupo e poi tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70 con Alberto Lionello. Ha lavorato anche con Gino Bramieri e con Paolo Ferrari. Non solo teatro però, la Valeri aveva conquistato anche la tv, con la partecipazione a tante fiction tra cui anche Un medico in famiglia.

I funerali si svolgeranno domani, 12 giugno, alle ore 11,30 alla Chiesa degli Artisti di Roma in piazza del Popolo.

Credits foto in alto: video intervista “il mondo dei Doppiatori