In un’intervista in esclusiva di Oggi ad Albano Carrisi, il cantante si è lasciato andare a confidenze sulla sua vita privata, parlando soprattutto delle donne della sua vita. In particolare si è concentrato sui suoi due amori di sempre (Romina Power e Loredana Lecciso) e sulla figlia Ylenia, scomparsa da molti anni ma quotidianamente ricordata dai genitori Al Bano e Romina.

Ylenia, che amava Mosca

Non c’è giorno che Ylenia non manchi a suo padre. Sono molti i posti che la giovane aveva visitato con i genitori, e uno di questi è Mosca (Romina e Al Bano sono molto amati in Russia). I ricordi di suo padre oggi sono molto commoventi: “Ho pensato a Ylenia. La prima volta che venimmo a Mosca arrivammo con lei, che amava questa città. Stavamo in un hotel attaccato alla Piazza Rossa. Stamattina, quando ci siamo tornati, il mio pensiero è stato per lei”. Ylenia, racconta Al Bano, parlava e scriveva 5 lingue ed aveva imparato il russo in un mese. “Era un piccolo genio, Ylenia”: Passare per la piazza rossa, ancora oggi, scatena mille ricordi: “Amava passeggiare la sera e la notte nella Piazza Rossa e oggi ci sono tornato volentieri perché mi sono sentito accanto a lei”.

Romina e Loredana, due grandi amori

Parlando delle sue due donne “del cuore”, invece, non nega che ci siano stati momenti bellissimi ma anche periodi difficili. Riguardo a Romina, dice di aver sperato per 8 anni di salvare il loro matrimonio: “Ho aspettato 8 anni sperando che qualcosa cambiasse: desideravo che la mia vita tornasse quella di prima”.

Sul rapporto tra le due donne della sua vita, ha ammesso che non è stato sempre idilliaco: “Agli inizi del mio rapporto con Loredana si incontravano e parlavano. Poi hanno smesso, o meglio, Romina ha smesso di parlare a Loredana. Questo non mi è piaciuto. Dovrebbero incontrarsi e parlarsi perché ci sono verità che andrebbero chiarite e affrontate. Tutto però dipende da loro”.