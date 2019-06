Su Instagram è conosciuto come lovebaby.cinar ma per tutti, anche per le infermiere che per prime lo hanno visto, è il bambino-cuore. Ha solo 4 anni e già vanta quasi 2mila follower sul suo profilo Instagram ove quotidianamente i suoi genitori posta foto di lui e della sua voglia a forma di cuore che incanta il mondo intero.

Cinar, il bimbo-amore

Nessuno aveva mai visto nulla di simile e le reazioni sono state tutte di profonda e dolcissima sorpresa. “L’infermiera, quando lo ha visto, ha urlato ‘Oh mio Dio incredibile, è un bambino-amore“, sono queste le parole che riporta il padre del piccolo Cinar al Daily Mail, raccontando la reazione di ostetriche e parenti quando si sono accorti che suo figlio, appena nato, aveva una vistosa voglia a forma di cuore sulla fronte.





Mamma e papà, Murat Engin e Ceyda poco più che 30enni e originari di Ankara, non sono riusciti a contenere l’emozione quando si sono accorti che il loro piccolo figlio, appena nato, aveva una voglia sulla fronte interpretabile come un segno divino e particolarmente dolce. Le prime ad accorgersene sono state le infermiere che hanno lavato il neonato appena partorito e che per prime hanno notato quel segno rosso poco sopra il sopracciglio destro.

La reazione di mamma e papà poco dopo la scoperta

Prima ancora che mamma Ceyda potesse tenere in braccio il piccolo, a vederlo è stato papà Murat che è scoppiato in lacrime dalla gioia e dalla commozione: “Sono rimasto davvero sorpreso. Quando sono andato per vederlo ho realizzato che quello era un meraviglioso cuore. È stato difficile per me trattenere le lacrime“, racconta il Daily Mail. Una reazione simile a quella della mamma, anche lei scoppiata in lacrime: “É stato davvero un regalo di Dio. Nessuno di noi ha avuto sensazioni negative“.





Cinar, la baby star con il cuore sul viso

Fin da subito il piccolo è diventato una piccola baby star dentro e fuori le mura dell’ospedale, tant’è che oggi all’età di 4 anni con il suo cuore in fronte stringe il cuore degli utenti sui social. Come raccontano i genitori, a poche ore dal parto avevano fatto capolino nella stanza di Cinar alcune infermiere chiedendo di potersi scattare qualche selfie con lui.





Ovviamente non ci sono casi di voglie simili in famiglia e non risultano casi come lui al mondo, con un cuore sulla fronte. “Quando andiamo in giro – racconta la madre al Daily – tutte le persone ci sorridono e lo amano“, il piccolo infatti è pieno di ammiratori tra cui gli stessi medici che di tanto in tanto lo visitano e per i quali Cinar è il “Ragazzo Cuore”.

*immagine in alto: Cinar e la sua voglia a forma di cuore. Fonte/Instagram lovebaby.cinar (dimensioni modificate)