Emma Marrone è incinta? Non nella realtà e, infatti, la cantante si è buttata a capofitto in un nuovo progetto che la vedrà tra i protagonisti, in qualità di attrice, di un film del regista Gabriele Muccino, I migliori anni, e la foto “rubata” da Chi ha mostrato un piccolo assaggino di una Emma inedita e… Con il pancione!

Emma Marrone attrice

Era il 3 giugno quando Emma Marrone stupiva tutti i suoi fan annunciando che sarebbe stata presto protagonista di una nuova avventura: un film, I migliori anni, del regista Gabriele Muccino che, stando all’hashtag usato dalla cantante, dovrebbe uscire il prossimo anno, precisamente il 13 febbraio 2020.

Il film dovrebbe avere al centro l’intreccio delle storie di 4 amici, dagli anni ’80 a oggi. A quanto pare la nuova avventura è iniziata e, se già il cambio di look dei suoi capelli, passati dal biondo al castano scuro, aveva fatto scalpore, adesso, Chi svela la cantante in una veste del tutto inedita, sul set. Lo scatto rubato mostra infatti la trasformazione di Emma Marrone in un donna incinta, con i capelli scuri e il pancione. Un cambiamento incredibile per la cantante. Le immagini lascerebbero presagire che l’artista vestirà i panni di una madre.

Emma Marrone con il pancione sul set. Credits: Chi

Alla conquista del set

Un altro assaggino di Emma Marrone sul set è stato lo stesso regista Gabriele Muccino a offrirlo, mostrando in una foto Claudio Santamaria e la cantante abbigliati con delle tuniche, in una veste quasi storica, fuori dalla modernità. Proprio riferendosi al contesto storico del suo progetto, Gabriele Muccino ha scritto ironicamente: “Ma che film è?“.

In ogni caso, sembra che Emma Marrone abbia riflettuto bene prima di accettare di imbarcarsi in questo nuovo progetto insieme al regista Gabriele Muccino, come ha lasciato intendere lei stessa nel post su Instagram in cui raccontava di essere in procinto di calcare per la prima volta in vita sua il set: “Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è“.

Nello stesso post, la cantante ha anche avvisato i suoi fan che avrebbe dovuto mettere da parte i suoi impegni musicali per un po’ di tempo svelando la copertina del copione. Si sa che per una come Emma Marrone che ha vissuto tante avventure non si lascia intimidire dalle sfide e cogliere al volo le occasioni della vita è sicuramente qualcosa che fa parte del suo DNA, infatti la cantante ha scritto: “Voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita“.