Emma Marrone abbandona la musica… sì, ma solo per qualche mese. Quanti cambiamenti per il fiore all’occhiello di Maria De Filippi: la sua Emma continua infatti a brillare di luce propria, una vera stella che continua a risplendere non solo nel panorama musicale. Dopo la drastica trasformazione al parrucco, la Marrone si butta sui copioni e si improvvisa attrice al fianco di Muccino!

Emma Marrone pronta ad una nuova esperienza

Musica in stand-by per Emma Marrone che si prende una pausa dal palcoscenico per darsi e concedersi totalmente al set. La cantante ha infatti così deciso di comunicare via Instagram ai suoi fan che si prenderà una pausa – non troppo lunga – dalla sua carriera musicale per buttarsi a capofitto – e ora anche “brown” in tutti i sensi – in una nuova esperienza.

Da Emma cantante a Emma attrice il passo, è brevissimo. Pare infatti che la realbrown sia stata reclutata e scrutinata da Gabriele Muccino per il suo prossimo film che sembra uscirà nelle sale cinematografiche non prima del prossimo 2020, a febbraio. “Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata, ma anche tanto entusiasta ed eccitata“, scrive Emma sui social, annunciando così a tutti il suo prossimo debutto tra scenografia e ciak. “Quando Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è… ahahahhaha ma ci voglio provare… voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita“.





I migliori anni… di Emma!

È carica di speranza e piena di entusiasmo, pronta a cimentarsi nei panni di attrice al fianco di nomi altisonanti, icone del cinema italiano, come Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ma anche con Nicoletta Romanoff.

La pelliccola, I migliori anni, impegnerà Muccino che cercherà di portare in scena storie e intrecci di 4 amici cercando di proporre anche uno spaccato sulla realtà italiana e tutti i suoi mutamenti dagli anni ’80 ad oggi. Intanto, sempre la cantante, chiede ai fan di darle fiducia in questo nuovo progetto: “Incrociate le dita per me.. e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali… ma adesso sapete il perché! Vi mando un bacio e a presto!”.