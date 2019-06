La storia tra Ambra Lombardo e Kiko Nalli è nata tra le mura della Casa, ma tra le mura del Grande Fratello non ha avuto modo di sbocciare: la professoressa, infatti, ha abbandonato la Casa prima che la storia tra i due si approfondisse, ma adesso che entrambi sono fuori la storia ha avuto modo di continuare e anche di tornare in televisione.

Lo scontro a Pomeriggio 5

Sotto l’occhio vigile della padrona di casa Barbara d’Urso, si è svolto l’ennesimo “attacco” alla coppia nata nella Casa: Ambra Lombardo e Kiko Nalli. Il tema degli attacchi è un po’ sempre lo stesso: la coppia è giudicata dagli opinionisti come finta e televisiva. “In questo salotto si sta tanto parlando di queste coppie, però io vorrei sapere se ciascuna di queste coppie avesse avuto il coraggio di aspettare come abbiamo fatto noi e poi di diventare veramente coppia perché ad oggi tutti dicono di essere coppia, ma io qui di coppie non ne vedo“, dice Ambra cercando di fare un paragone tra lei e Kiko e gli altri amori nati sotto l’occhio attento del Grande Fratello.

Ad attaccare ci pensa subito Riccardo Signoretti: “Non ci sono perché magari sono a casa che si stanno amando e voi siete qui in televisione ad apparire“. A questo punto a tirare fuori l’ascia da guerra per difendere la sua Ambra è arrivato Kiko: “Se vuoi cercare qualcosa per poterti attaccare anche soltanto a una frase, non lo fare quando ci sono io“. Il parrucchiere ha poi provato a spiegare il motivo della sua reazione rivelando di aver saputo appena uscito dalla casa che Ambra era stata vittima di diversi attacchi e che quindi solo adesso, per la prima volta, ha potuto finalmente difenderla.

Dalla puntata di Pomeriggio 5

Karina Cascella contro Ambra

Karina Cascella ha rilasciata una intervista a Nuovo Tv in cui lancia un appello proprio a Kiko, in cui gli consiglia di fare attenzione ad Ambra: “Gli consiglio di non farsi abbindolare da Ambra Lombardo e di andare oltre le apparenze, perché la sua bellezza non basta. Lui è alla ricerca di una nuova storia d’amore (…) ma sono certa che Ambra non è la donna giusta per lui“.