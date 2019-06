Insieme, Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, funzionano benissimo eppure la coppia potrebbe non essere riconfermata per la prossima stagione de La Vita In Diretta. Voci di corridoio confermate da TvBlog parlano di un cambio nei box della Rai. Trasformazioni che potrebbero portare sul piccolo schermo due volti del tutto disattesi dal pubblico.

La Vita In Diretta verso una nuova conduzione?

Chi lo sa che Francesca Fialdini e Tiberio Timperi per quanto amati e consolidati non possano trovarsi presto a spasso. Pare che i vertici della Rai abbiano preso in considerazione l’idea di rinnovare lo staff de La Vita In Diretta che quest’anno ha sì registrato un successo ma non abbastanza continuativo e relativamente contenuto. Forse un cambio di guardia potrebbe giovare al talk pomeridiano di Rai1.

Un’eredità che potrebbe spettare all’inaspettata coppia

E chi arriva al posto del duo? Qualcuno lo conosciamo, qualcun altro meno. Potrebbe essere una coppia del tutto inaspettata quella candidata a sostituire la Fialdini e Timperi. A lanciare la “bomba” sarebbe stato sempre TvBlog che pare abbia sentito vociferare due nomi su tutti. Quello di Milo Infante su tutti.

Il giornalista potrebbe infatti spodestare dal trono Timperi trasferendosi da Rai2 a Rai1. Ovviamente, qualora accadesse, Infante non sarà solo: insieme a lui, al posto di Francesca Fialdini, potrebbe arrivare un’icona della televisione, niente meno che Lorella Cuccarini. Per quanto permangono illazioni e ipotesi, ovviamente non si può dire che il ricambio non sia allettante.

Intanto, pausa estiva con Marzoli e Convertini

Sempre secondo TvBlog però, una piccola ipotesi che confermerebbe al timone de La Vita In Diretta ancora una volta Timperi e la Fialdini c’è seppur minima.

A dire il vero anche il nome di Alberto Matano pare circoli arrogantemente tra le stanze di Viale Mazzini, anche lui in lizza si può dire al fianco di Infante per l’ambito ruolo. Non ci è dato sapere più di tanto e nel mentre che i dubbi aleggiano non rimane che allietarsi con la versione estiva del talk, La Vita in Diretta Estate che impegnerà in questi caldi mesi Lisa Marzoli e Beppe Convertini.

*immagine in alto: Tiberio Timperi e Francesca Fialdini a La Vita in Diretta (frame)