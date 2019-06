È preoccupante la situazione in Lombardia a causa del maltempo.

Dopo i rovinosi rovesci di questa notte, la situazione è precipitata soprattutto nel Bresciano e nel Lecchese. Esondano i fiumi e il rischio che più angoscia la popolazione riguarda la diga in Val Varrone, nel Lecchese, dove si teme un’onda anomala.

La preoccupante situazione vicino alla diga Enel Green Power

I nubifragi nella notte hanno messo in ginocchio la Lombardia, soprattutto la zona compresa tra Lecco e Brescia dove si sono registrati i danni più ingenti. Nel Lecchese la situazione è particolarmente preoccupante soprattutto in Val Varrone, all’altezza della diga Enel Green Power di Pagnona.

Il rischio è infatti che possa ripetersi una nuova tragedia come quella del Vajont, ovvero che le violentissime precipitazioni della notte possano provocare un’onda anomala che inevitabilmente andrebbe a travolgere tutti i paesi circostanti.

Allarme declassificato

La situazione a ridosso della diga è severamente monitorata e tutte le case circostanti sono state evacuate. Come si legge anche su La Provincia di Lecco, per quanto l’emergenza sembri rientrata è ancora altissimo l’allarme e non si può parlare con ufficialità di pericolo scampato. L’impianto Enel non sembra aver subito alcun danno alla struttura.

#12giugno 16:00, 60 gli interventi dei #vigilidelfuoco effettuati da stamani per il #maltempo nella provincia di #Lecco: evacuate alcune abitazioni a Dervio, limitrofe al torrente Varrone. A Pagnana due persone bloccate sul tetto di casa sono state soccorse dall’elicottero Drago pic.twitter.com/QkI4ux4C5R — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 12, 2019





Rimanendo sempre a Lecco, gravissima la situazione anche nei comuni di Premana, Pagnona, Vendrogno, Dervio, Primaluna e Monterone. Impressionanti alcune immagini che sono state filmate questa mattina da alcuni abitanti che mostrano strade sotterrate da fango, acqua e detriti.

GUARDA IL VIDEO:

#Premana, due ore fa. Prefettura parla di “concreto rischio di cedimento della diga sul torrente Varrone” e ordina l’evacuazione di Dervio, già parzialmente inondata. Treni e strade bloccate. Aggiornamenti live su .@lecco_notizie pic.twitter.com/n70kxHNbTy — Filippo Magnani (@FilippoMagnani) June 12, 2019





Critica la situazione anche nel Bresciano e Sondrio

Ma Lecco non è stata l’unica zona imperversata dal maltempo. Anche nel Bresciano si sono registrate frane e smottamenti soprattutto ad Angolo Terme. Così come frane sono state registrate anche in provincia di Sondrio, in Valle Spluga. In tutto pare siano state circa 800 le persone che sono state fatte evacuare in queste ore, tutti abitanti di case nelle immediate vicinanze dei torrenti e dei fiumi.

#12giugno 9:00, dal pomeriggio di ieri #maltempo nel bresciano, oltre 60 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per alberi caduti, allagamenti e strutture divelte. Maggiori criticità in loc. Mazzunno per una frana: evacuate precauzionalmente 26 famiglie, squadre al lavoro pic.twitter.com/s91hli1sXh — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 12, 2019





*immagine in alto: fonte/Twitter Vigili del Fuoco (dimensioni modificate)