Morte Valeria Valeri, il messaggio sconvolto di Rita Pavone

A poche ore dalla notizia della morte di Valeria Valeri, emergono tra i tanti addii pubblicati sui social le parole di una distrutta Rita Pavone. La cantante, legatissima alla Valeri dall’epoca di Gianburrasca, saluta per l’ultima volta la sua “mamma televisiva“.

Rita Pavone saluta Valeria Valeri: “Sarai sempre nel mio cuore”

Strazianti le parole di Rita Pavone dedicate all’attrice Valeria Valeri, scomparsa all’età di 97 anni. La show girl torinese ricorda con grande affetto la donna sul suo profilo Twitter: “È con estremo dolore che vengo adesso a conoscenza della scomparsa della mia mamma televisiva, Valeria Valeri – scrive – Stupenda attrice e donna meravigliosa, è stato un onore per me lavorare con te. Sarai sempre nel mio cuore, mammina . Il tuo Giannino“.

Rita Pavone e Valeria Valeri: “Sei la mia mamma”

Come se non bastasse l’emozione di questa dedica, la Pavone aggiunge il video di Sei la mia mamma, una delle interpretazioni della cantante al Giornalino di Gian Burrasca. Proprio tra le braccia di una dolcissima Valeria Valeri, Rita Pavone, giovanissima, canta una delle canzoni più commoventi dedicate alle mamme.

In molti ricorderanno la collaborazione delle due per una delle interpretazioni più famose della Pavone, Gian burrasca. La cantante rivestiva infatti i panni di Giannino Stoppani, celebre protagonista del romanzo Il giornalino di Gian Burrasca. Valeria Valeri, all’anagrafe Valeria Tulli, interpretava dal canto suo la mamma del monello per antonomasia, sempre pronta a perdonare e comprendere le sue marachelle.

A salutare la poliedrica attrice, anche altri personaggi della tv come il comico, attore e presentatore Paolo Ruffini.